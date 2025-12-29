https://fr.sputniknews.africa/20251229/le-monde-multipolaire-avance-1081961829.html

"Le monde multipolaire avance"

"Le monde multipolaire avance"

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de Sans Détour, Karine Bechet revient sur l’actualité internationale avec Alexandre Kouzik, rédacteur en chef de la radio Sputnik Afrique. Au... 29.12.2025, Sputnik Afrique

2025-12-29T11:51+0100

2025-12-29T11:51+0100

2025-12-29T11:51+0100

sans détour

podcasts

actualités

états-unis

monde multipolaire

otan

conflit ukrainien

avoirs

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/1d/1081962291_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_547983316e6c47ce3d020481131aa5e2.jpg

"Le monde multipolaire avance" Sputnik Afrique Dans cet épisode de Sans Détour, Karine Bechet revient sur l’actualité internationale avec Alexandre Kouzik, rédacteur en chef de la radio Sputnik Afrique. Au menu, la nouvelle stratégie américaine de sécurité, la sortie des États-Unis de l’Otan, l’UE et les négociations de paix, l’élection de Zelensky et la spoliation des actifs russes.

Pour Karine Bechet, si la nouvelle Stratégie de sécurité américaine prévoit une remise en cause idéologique des excès précédents, qui ont affaibli les globalistes, il faut pour autant être prudent:Le monde multipolaire étant en marche, les États-Unis semblent vouloir contrôler, selon Karine Bechet, ce qu’ils ne peuvent empêcher, pour ne pas perdre le pouvoir:Et cela de deux manières.Si la sortie des États-Unis de l’Otan est peu probable selon Karine Bechet, le projet de loi déposé lance un signal politique fort, surtout avec la guerre sur le front ukrainien:Cette menace de sortie de l’Otan n’aurait pas d’impact direct sur le conflit en Ukraine, selon Karine Bechet, notamment en raison des accords bilatéraux de sécurité, conclus par les pays européens avec l’Ukraine:Le processus de paix, selon Karine Bechet, est un long processus, qui est confronté à des problèmes fondamentaux:La dimension idéologique est aussi en cause:La mise en scène d’une élection de Zelensky ne règlerait pas la question, pour Karine Bechet, car rien ne garantit un vote libre et un véritable choix:Selon Karine Bechet, il n’y a aucun fondement légal à la spoliation des actifs russes et à leur utilisation par l’UE:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

podcasts, actualités, états-unis, monde multipolaire, otan, conflit ukrainien, avoirs, аудио