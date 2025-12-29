https://fr.sputniknews.africa/20251229/la-guerre-se-deroule-aujourdhui-pour-les-esprits-la-vision-du-monde-les-valeurs-1081957931.html

"La guerre se déroule aujourd'hui pour les esprits, la vision du monde, les valeurs"

"La guerre se déroule aujourd'hui pour les esprits, la vision du monde, les valeurs"

Sputnik Afrique

Dans cet entretien, Andreï Ilnitski, conseiller d’État de 3e classe, membre du Présidium du Conseil auprès du Président de la Fédération de Russie pour la... 29.12.2025, Sputnik Afrique

2025-12-29T10:28+0100

2025-12-29T10:28+0100

2025-12-29T10:28+0100

sans détour

podcasts

conflit ukrainien

politique

occident

conflit armé

conflit

idéologie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/1d/1081958756_0:204:1280:924_1920x0_80_0_0_1cf59a2c0daffa44d013eab308bf3030.jpg

"La guerre se déroule aujourd'hui pour les esprits, la vision du monde, les valeurs" Sputnik Afrique Dans cet entretien, Andreï Ilnitski, conseiller d’État de 3e classe, membre du Présidium du Conseil auprès du Président de la Fédération de Russie pour la politique extérieure et la défense, chercheur à l’Université militaire auprès du ministère de la Défense décrypte la guerre mentale, conduite contre la Russie.

Selon Andreï Ilnitski, il existe trois niveaux de confrontation. Le plus élevé permet de remporter la victoire, sans recourir aux armes:Il est donc important, selon Andreï Ilnitski, de comprendre la différence entre les différents concepts souvent employés comme des équivalents:Pour Andreï Ilnitski, cette technique a déjà été utilisée contre l’URSS :Ensuite, cette ingénierie a été largement lancée en Ukraine, pour la couper de la Russie et du Monde russe, de ses racines:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

podcasts, conflit ukrainien, politique, occident, conflit armé, conflit, idéologie, аудио