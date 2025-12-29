https://fr.sputniknews.africa/20251229/la-france-est-passee-dune-influence-en-declin-a-une-insignifiance-subie--1081965102.html
"La France est passée d'une influence en déclin à une insignifiance subie"
"La France est passée d'une influence en déclin à une insignifiance subie"
En 2025, le soft power français en Afrique a pris un nouveau coup avec la fermeture des bases militaires au Tchad et au Sénégal et l'interdiction de ses médias...
"La France est passée d'une influence en déclin à une insignifiance subie"
"La France est passée d'une influence en déclin à une insignifiance subie"
Quid de l'influence française en Afrique en 2025? Avec Égountchi Behanzin, Zone de Contact tire le bilan.
"La France est passée d'une influence en déclin à une insignifiance subie"
En 2025, le soft power français en Afrique a pris un nouveau coup avec la fermeture des bases militaires au Tchad et au Sénégal et l'interdiction de ses médias dans plusieurs pays. Pour Sputnik Afrique, Égountchi Behanzin, président de la Ligue de Défense Noire Africaine, a fait le bilan des relations franco-africaines.
Quid de l'influence française en Afrique en 2025? Avec Égountchi Behanzin, Zone de Contact tire le bilan.
"L'année 2025 marque un basculement total où la France est passée d'une influence en déclin à une insignifiance subie. Faute de s'être réinventée elle-même à temps, elle est désormais aujourd'hui regardée par nombre de ses anciens partenaires de ses anciennes colonies avec une indifférence froide, et parfois proche du mépris et du rejet", a déclaré Égountchi Behanzin.
"Si Paris veut éviter de sombrer dans une insignifiance durable en Afrique, elle doit impérativement cesser de répéter certaines erreurs devenues structurelles dans son logiciel géopolitique et politique. Parce que la première erreur serait de persister dans l'arrogance du partenariat asymétrique. Parce qu'on le voit dans le discours de Macron: la France aujourd'hui doit arrêter de confondre dialogue et leçons de morale aux peuples africains, aux pays africains. Multiplier les sommets ou déplacer son discours vers l'Afrique anglophone ne servira à rien", a-t-il ajouté.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact