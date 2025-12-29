https://fr.sputniknews.africa/20251229/la-france-est-passee-dune-influence-en-declin-a-une-insignifiance-subie--1081965102.html

"La France est passée d'une influence en déclin à une insignifiance subie"

"La France est passée d'une influence en déclin à une insignifiance subie"

Sputnik Afrique

En 2025, le soft power français en Afrique a pris un nouveau coup avec la fermeture des bases militaires au Tchad et au Sénégal et l'interdiction de ses médias... 29.12.2025, Sputnik Afrique

2025-12-29T12:50+0100

2025-12-29T12:50+0100

2025-12-29T12:50+0100

zone de contact

podcasts

france

afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/1d/1081964913_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_b9348beeae4668be17e55137f446a1bf.jpg

"La France est passée d'une influence en déclin à une insignifiance subie" Sputnik Afrique "La France est passée d'une influence en déclin à une insignifiance subie"

Quid de l'influence française en Afrique en 2025? Avec Égountchi Behanzin, Zone de Contact tire le bilan. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

france

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, france, afrique, аудио