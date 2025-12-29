https://fr.sputniknews.africa/20251229/bilan-france-2025-on-reste-un-pays-important-mais-dune-facon-extremement-inquietante-1081962838.html

Bilan France 2025: "On reste un pays important, mais d'une façon extrêmement inquiétante"

Bilan France 2025: "On reste un pays important, mais d'une façon extrêmement inquiétante"

L'année 2025 a été particulièrement difficile pour la France sur le plan économique, avec le poids de la dette et un nombre de fermetures d'entreprises qui bat... 29.12.2025, Sputnik Afrique

Dressant le bilan de l'année française dans un entretien à Zone de Contact, Bertrand Scholler dénonce notamment la crise qui sévit en France. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

