Bilan France 2025: "On reste un pays important, mais d'une façon extrêmement inquiétante"
Bilan France 2025: "On reste un pays important, mais d'une façon extrêmement inquiétante"
L'année 2025 a été particulièrement difficile pour la France sur le plan économique, avec le poids de la dette et un nombre de fermetures d'entreprises qui bat... 29.12.2025
Dressant le bilan de l'année française dans un entretien à Zone de Contact, Bertrand Scholler dénonce notamment la crise qui sévit en France.
Bilan France 2025: "On reste un pays important, mais d'une façon extrêmement inquiétante"
L'année 2025 a été particulièrement difficile pour la France sur le plan économique, avec le poids de la dette et un nombre de fermetures d'entreprises qui bat des records. Pour Sputnik Afrique, l'analyste français Bertrand Scholler a fait le point sur la situation économique de l'Hexagone.
Dressant le bilan de l'année française dans un entretien à Zone de Contact, Bertrand Scholler dénonce notamment la crise qui sévit en France.
"C'est une situation explosive dont les agences rendent compte, mais très modestement. Et pour la situation de l'emploi, on voit bien, il n'y a qu'à aller visiter les banlieues, il n'y a qu'à aller visiter les campagnes pour se rendre, entre guillemets, compte de la déchéance de notre pays, qui est pourtant magnifique, qui a une histoire sublime, qui a été un pays très important au travers de l'histoire", a déclaré M.Scholler.
"On reste un pays important, mais d'une façon extrêmement inquiétante. On n'est plus du tout un modèle, on est une source de peur, on est source de crainte. Et c'est vrai également même des États-Unis, maintenant, qui commencent à sanctionner des personnes en France qui ont été des acteurs de la censure. Donc 2026 risque d'être une année terrible", a-t-il ajouté.
