Une flambée de rougeole frappe le Darfour soudanais, alerte une ONG médicale

L'ONG Médecins sans frontières (MSF) a mis en garde, vendredi, contre une flambée croissante de rougeole dans la région du Darfour, au Soudan, après... 27.12.2025, Sputnik Afrique

Plus de 1300 cas de rougeole ont été recensés depuis septembre dans des structures de santé soutenues par MSF, et ce malgré des avertissements répétés concernant la nécessité de lancer des campagnes de vaccination d’urgence et de reprendre les programmes de vaccination de routine, a indiqué l’organisation dans un communiqué. Selon la même source, les retards dans l’acheminement des vaccins, ainsi que les reports successifs des campagnes de vaccination réactive, ont laissé les enfants sans protection alors que l’épidémie continue de se propager. La crise humanitaire au Soudan s’est aggravée depuis l’éclatement, en avril 2023, d’un conflit entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR).Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et déplacé environ 15 millions de personnes. L’organisation a également appelé l’UNICEF à coordonner de toute urgence les efforts visant à intensifier l’acheminement des vaccins, des seringues et des fournitures essentielles vers la région. Elle a, en outre, demandé aux ministères de la Santé, aux niveaux fédéral et étatique, de lancer immédiatement une campagne de vaccination contre la rougeole et de rétablir les programmes de vaccination de routine. Pour sa part, Ahmed Fadel, coordinateur des urgences de MSF au Darfour, a rappelé que la rougeole peut être évitée grâce à la vaccination de routine et aux campagnes réactives menées en temps voulu, mais que ces deux mécanismes ont été sévèrement limités par le conflit, les obstacles administratifs et les retards de certains acteurs clés."Ces retards exposent les enfants à des maladies potentiellement mortelles", a déclaré Fadel. Il a ajouté que plus de 34 % des patients dans les villes de Zalingei et Nyala souffrent de malnutrition aiguë, une situation qui aggrave les symptômes de la rougeole et peut rapidement entraîner des complications graves et potentiellement létales, telles que la pneumonie et l’encéphalite. Parallèlement, les trois Etats du Kordofan /Nord, Ouest et Sud/ connaissent depuis plusieurs semaines de violents affrontements entre l’armée et les FSR, contraignant des dizaines de milliers de personnes à fuir.

