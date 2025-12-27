https://fr.sputniknews.africa/20251227/la-rca-se-prepare-aux-elections-generales-plus-de-1700-observateurs-mobilises-1081899712.html

La RCA se prépare aux élections générales: plus de 1.700 observateurs mobilisés

Plus de 1.700 observateurs ont été mobilisés pour les élections générales qui se tiendront dimanche en Centrafrique, selon un communiqué publié par l’Autorité... 27.12.2025, Sputnik Afrique

Parmi les observateurs, on compte également 32 personnes de la mission d’observation de l’Union africaine. Des élections municipales, régionales, législatives et présidentielle se dérouleront dimanche.La présidentielle se tiendra en deux tours si aucun candidat n'obtient 50% plus une voix lors du premier tour. La durée du mandat présidentiel est de sept ans. Sept candidats sont en lice, dont le président sortant Faustin-Archange Touadéra.

