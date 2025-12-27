Afrique
La RCA se prépare aux élections générales: plus de 1.700 observateurs mobilisés
La RCA se prépare aux élections générales: plus de 1.700 observateurs mobilisés
Plus de 1.700 observateurs ont été mobilisés pour les élections générales qui se tiendront dimanche en Centrafrique, selon un communiqué publié par l'Autorité...
Parmi les observateurs, on compte également 32 personnes de la mission d’observation de l’Union africaine. Des élections municipales, régionales, législatives et présidentielle se dérouleront dimanche.La présidentielle se tiendra en deux tours si aucun candidat n'obtient 50% plus une voix lors du premier tour. La durée du mandat présidentiel est de sept ans. Sept candidats sont en lice, dont le président sortant Faustin-Archange Touadéra.
Algérie Presse Service (APS)
Algérie Presse Service (APS)
La RCA se prépare aux élections générales: plus de 1.700 observateurs mobilisés

Plus de 1.700 observateurs ont été mobilisés pour les élections générales qui se tiendront dimanche en Centrafrique, selon un communiqué publié par l’Autorité nationale des élections (ANE).
"Le président de l’ANE a souligné l’importance de cette mobilisation internationale autour du processus électoral. Il a précisé que plus de 1.700 observateurs nationaux et internationaux sont actuellement présents en République centrafricaine, issus notamment de l’Union européenne, des Grands Lacs, de la CEEAC (Communauté économique des Etats de l'Afrique Centrale) et d’autres organisations partenaires", indique l’instance dans le communiqué.
Parmi les observateurs, on compte également 32 personnes de la mission d’observation de l’Union africaine. Des élections municipales, régionales, législatives et présidentielle se dérouleront dimanche.
La présidentielle se tiendra en deux tours si aucun candidat n'obtient 50% plus une voix lors du premier tour. La durée du mandat présidentiel est de sept ans. Sept candidats sont en lice, dont le président sortant Faustin-Archange Touadéra.
