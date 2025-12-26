https://fr.sputniknews.africa/20251226/un-ancien-ministre-gabonais-ecroue-pour-detournement-presume-de-fonds-publics-1081868846.html
Un ancien ministre gabonais écroué pour détournement présumé de fonds publics
L'ancien ministre gabonais du Tourisme et de l'Artisanat, Pascal Ogowé Siffon, a été placé jeudi sous mandat de dépôt pour son implication présumée dans une... 26.12.2025
Un ancien ministre gabonais écroué pour détournement présumé de fonds publics
L’ancien ministre gabonais du Tourisme et de l’Artisanat, Pascal Ogowé Siffon, a été placé jeudi sous mandat de dépôt pour son implication présumée dans une affaire de détournement de fonds publics, ont rapporté des médias locaux.
Écroué à la prison centrale de Libreville après plus de vingt heures d'audition, Pascal Ogowé Siffon est soupçonné d’avoir détourné près de 10 milliards de francs CFA (15,2 millions d'euros), initialement destinés au développement du secteur touristique gabonais, ont précisé les médias, citant des sources judiciaires.
Les fonds concernés proviendraient notamment de financements publics, de dividendes liés à des établissements hôteliers et de provisions pour investissements diversifiés (PID), selon la même source.
L’ancien ministre avait été interpellé le 16 décembre dernier, quelques heures après sa démission du gouvernement. Avant cette arrestation, il avait déjà fait l’objet d’une interpellation suivie d’une mise en résidence surveillée alors qu’il était encore en fonction.