Sommet de l'AES: "Une vision qui est corroborée par des actions concrètes, réelles"

Bamako a accueilli la deuxième session du collège des chefs d'Etat de la Confédération de l'AES. Pour Sputnik Afrique, Abdoulaye Nabaloum, analyste politique
Bamako a accueilli la deuxième session du collège des chefs d'Etat de la Confédération de l'AES. Pour Sputnik Afrique, Abdoulaye Nabaloum, analyste politique burkinabè, a analysé les moments marquants de cet événement.
Retrouvez également dans cette émission: - Chidochashe Nyere, chercheur postdoctoral à l'École africaine Thabo Mbeki d'affaires publiques et internationales, sur les sanctions américaines contre 2 juges de la CPI. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
Bamako a accueilli la deuxième session du collège des chefs d'Etat de la Confédération de l'AES. Pour Sputnik Afrique, Abdoulaye Nabaloum, analyste politique burkinabè, a analysé les moments marquants de cet événement.
"Une vision qui est corroborée par des actions concrètes, réelles, qui affirment la détermination de leurs Excellences quant à pouvoir apporter le développement dans la souveraineté, dans la dignité et dans l'indépendance totale", a déclaré M.Nabaloum au micro de Zone de Contact.
"Le capitaine Ibrahim Traoré a été nommé président de la Confédération. C'est une fierté d'abord pour le peuple burkinabè et une reconnaissance aussi pour l'affirmation de son engagement face au peuple burkinabè et face au peuple de l'AES. C'est une confiance renouvelée de leurs Excellences, le général Assimi Goïta et le général Tiani, pour leur jeune frère, le capitaine Ibrahim Traoré", a-t-il estimé sur l'arrivée à la présidence de la Confédération du capitaine Traoré.
Retrouvez également dans cette émission:
- Chidochashe Nyere, chercheur postdoctoral à l'École africaine Thabo Mbeki d'affaires publiques et internationales, sur les sanctions américaines contre 2 juges de la CPI.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact