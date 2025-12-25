Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
- Sputnik Afrique, 1920
Zone de Contact
Vous aimez la géopolitique mondiale? Zone de Contact vous fait monter sur le ring pour observer de près le combat mondial.
https://fr.sputniknews.africa/20251225/sommet-de-laes-une-vision-qui-est-corroboree-par-des-actions-concretes-reelles-1081848852.html
Sommet de l'AES: "Une vision qui est corroborée par des actions concrètes, réelles"
Sommet de l'AES: "Une vision qui est corroborée par des actions concrètes, réelles"
Sputnik Afrique
Bamako a accueilli la deuxième session du collège des chefs d'Etat de la Confédération de l'AES. Pour Sputnik Afrique, Abdoulaye Nabaloum, analyste politique... 25.12.2025, Sputnik Afrique
2025-12-25T12:29+0100
2025-12-25T12:29+0100
zone de contact
podcasts
alliance des états du sahel (aes)
mali
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/19/1081848682_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_528774b805fc557b796a320e9429c008.jpg
Sommet de l'AES: "Une vision qui est corroborée par des actions concrètes, réelles"
Sputnik Afrique
Bamako a accueilli la deuxième session du collège des chefs d'Etat de la Confédération de l'AES. Pour Sputnik Afrique, Abdoulaye Nabaloum, analyste politique burkinabè, a analysé les moments marquants de cet événement.
Retrouvez également dans cette émission: - Chidochashe Nyere, chercheur postdoctoral à l'École africaine Thabo Mbeki d'affaires publiques et internationales, sur les sanctions américaines contre 2 juges de la CPI. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
mali
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/19/1081848682_89:0:622:400_1920x0_80_0_0_59dd11a16096a9f1239874429caf50c5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
podcasts, alliance des états du sahel (aes), mali, аудио
podcasts, alliance des états du sahel (aes), mali, аудио

Sommet de l'AES: "Une vision qui est corroborée par des actions concrètes, réelles"

12:29 25.12.2025
Zone de Contact
Sommet de l'AES: "Une vision qui est corroborée par des actions concrètes, réelles"
S'abonner
- Sputnik Afrique
Anthony Lefebvre
Tous les articlesÉcrire à l'auteur
Bamako a accueilli la deuxième session du collège des chefs d'Etat de la Confédération de l'AES. Pour Sputnik Afrique, Abdoulaye Nabaloum, analyste politique burkinabè, a analysé les moments marquants de cet événement.

"Une vision qui est corroborée par des actions concrètes, réelles, qui affirment la détermination de leurs Excellences quant à pouvoir apporter le développement dans la souveraineté, dans la dignité et dans l'indépendance totale", a déclaré M.Nabaloum au micro de Zone de Contact.

"Le capitaine Ibrahim Traoré a été nommé président de la Confédération. C'est une fierté d'abord pour le peuple burkinabè et une reconnaissance aussi pour l'affirmation de son engagement face au peuple burkinabè et face au peuple de l'AES. C'est une confiance renouvelée de leurs Excellences, le général Assimi Goïta et le général Tiani, pour leur jeune frère, le capitaine Ibrahim Traoré", a-t-il estimé sur l'arrivée à la présidence de la Confédération du capitaine Traoré.

Retrouvez également dans cette émission:
- Chidochashe Nyere, chercheur postdoctoral à l'École africaine Thabo Mbeki d'affaires publiques et internationales, sur les sanctions américaines contre 2 juges de la CPI.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple PodcastsDeezerCastboxOvercastPodcast AddictPocket CastsAfripods- Spotify
► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала