https://fr.sputniknews.africa/20251225/sommet-de-laes-une-vision-qui-est-corroboree-par-des-actions-concretes-reelles-1081848852.html

Sommet de l'AES: "Une vision qui est corroborée par des actions concrètes, réelles"

Sommet de l'AES: "Une vision qui est corroborée par des actions concrètes, réelles"

Sputnik Afrique

Bamako a accueilli la deuxième session du collège des chefs d'Etat de la Confédération de l'AES. Pour Sputnik Afrique, Abdoulaye Nabaloum, analyste politique... 25.12.2025, Sputnik Afrique

2025-12-25T12:29+0100

2025-12-25T12:29+0100

2025-12-25T12:29+0100

zone de contact

podcasts

alliance des états du sahel (aes)

mali

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/19/1081848682_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_528774b805fc557b796a320e9429c008.jpg

Sommet de l'AES: "Une vision qui est corroborée par des actions concrètes, réelles" Sputnik Afrique Bamako a accueilli la deuxième session du collège des chefs d'Etat de la Confédération de l'AES. Pour Sputnik Afrique, Abdoulaye Nabaloum, analyste politique burkinabè, a analysé les moments marquants de cet événement.

Retrouvez également dans cette émission: - Chidochashe Nyere, chercheur postdoctoral à l'École africaine Thabo Mbeki d'affaires publiques et internationales, sur les sanctions américaines contre 2 juges de la CPI. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

mali

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, alliance des états du sahel (aes), mali, аудио