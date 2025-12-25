https://fr.sputniknews.africa/20251225/les-relations-entre-la-libye-et-la-russie-sont-de-nature-strategique---les-autorites-de-lest-libyen-1081837618.html

Les relations entre la Libye et la Russie sont de nature stratégique - les autorités de l'est libyen

Les relations entre la Libye et la Russie sont de nature stratégique - les autorités de l'est libyen

"Elles couvrent de nombreux domaines. Des travaux sont en cours pour coopérer dans les secteurs économique, médical et touristique", a précisé le ministre des...

La relation entre les deux pays est davantage de nature politique, économique et historique que militaire, a noté Abdul-Hadi Al-Hawaij. "La Russie est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous comptons sur sa compréhension de la nature de la crise libyenne pour éviter de prolonger les périodes de transition", a-t-il ajouté.La Libye compte deux gouvernements qui ne se reconnaissent pas mutuellement. Le premier, soutenu par l'ONU et dirigé par Abdelhamid Dbeibah, est basé à Tripoli. Le second, investi des pouvoirs de la Chambre des représentants, est basé à Benghazi et dirigé par Oussama Hammad.

