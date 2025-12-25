Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20251225/le-tchad-declare-la-fin-de-lepidemie-de-cholera-1081837703.html
Le Tchad déclare la fin de l'épidémie de choléra
Le Tchad déclare la fin de l'épidémie de choléra
Sputnik Afrique
Le ministère tchadien de la Santé publique a déclaré la fin de l'épidémie de choléra au Tchad dans une note officielle, a annoncé mercredi le bureau du Tchad... 25.12.2025, Sputnik Afrique
2025-12-25T06:55+0100
2025-12-25T06:55+0100
tchad
choléra
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/11/1066109345_0:305:2802:1881_1920x0_80_0_0_bd78e710e5ac3ce38fe3a0e82474d0ac.jpg
Cette déclaration est conforme aux recommandations de l'OMS et de la Global Task Force on Cholera Control, selon lesquelles l'épidémie est considérée comme terminée après 28 jours sans nouveau cas confirmé. L'épidémie de choléra au Tchad, qui s'est déclarée en juillet 2025 dans le district sanitaire de Chokoyane, a touché plusieurs provinces avec un cumul de 2.979 cas et 167 décès au 7 décembre 2025, selon le bureau.
tchad
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Algérie Presse Service (APS)
Algérie Presse Service (APS)
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/11/1066109345_238:0:2762:1893_1920x0_80_0_0_7ebe5a7afb64dab7c2a3c8c527d15466.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tchad, choléra
tchad, choléra

Le Tchad déclare la fin de l'épidémie de choléra

06:55 25.12.2025
© Sputnik . Maksim Bogodvid / Accéder à la base multimédiaUn médecin
Un médecin - Sputnik Afrique, 1920, 25.12.2025
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
Accéder à la base multimédia
S'abonner
Algérie Presse Service (APS)
Tous les articles
Le ministère tchadien de la Santé publique a déclaré la fin de l'épidémie de choléra au Tchad dans une note officielle, a annoncé mercredi le bureau du Tchad de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
Cette déclaration est conforme aux recommandations de l'OMS et de la Global Task Force on Cholera Control, selon lesquelles l'épidémie est considérée comme terminée après 28 jours sans nouveau cas confirmé.
L'épidémie de choléra au Tchad, qui s'est déclarée en juillet 2025 dans le district sanitaire de Chokoyane, a touché plusieurs provinces avec un cumul de 2.979 cas et 167 décès au 7 décembre 2025, selon le bureau.
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала