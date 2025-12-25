https://fr.sputniknews.africa/20251225/le-tchad-declare-la-fin-de-lepidemie-de-cholera-1081837703.html

Le Tchad déclare la fin de l'épidémie de choléra

Le ministère tchadien de la Santé publique a déclaré la fin de l'épidémie de choléra au Tchad dans une note officielle, a annoncé mercredi le bureau du Tchad...

Cette déclaration est conforme aux recommandations de l'OMS et de la Global Task Force on Cholera Control, selon lesquelles l'épidémie est considérée comme terminée après 28 jours sans nouveau cas confirmé. L'épidémie de choléra au Tchad, qui s'est déclarée en juillet 2025 dans le district sanitaire de Chokoyane, a touché plusieurs provinces avec un cumul de 2.979 cas et 167 décès au 7 décembre 2025, selon le bureau.

