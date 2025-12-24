https://fr.sputniknews.africa/20251224/restrictions-americaines-ils-ne-veulent-pas-de-nous-ils-veulent-nos-ressources-1081825101.html

Restrictions américaines: “Ils ne veulent pas de nous, ils veulent nos ressources”

Restrictions américaines: “Ils ne veulent pas de nous, ils veulent nos ressources”

Sputnik Afrique

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons avec le politologue malien et panafricaniste Agali Welé sur la récente décision des États-Unis de... 24.12.2025, Sputnik Afrique

2025-12-24T17:22+0100

2025-12-24T17:22+0100

2025-12-24T17:22+0100

avenir souverain

podcasts

états-unis

afrique

restrictions

refus de visa

mali

burkina faso

niger

sanctions

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/18/1081824924_0:223:1014:793_1920x0_80_0_0_5aac45329ac3c01c3f7317a84563ca6c.jpg

Restrictions américaines: “Ils ne veulent pas de nous, ils veulent nos ressources” Sputnik Afrique Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons avec le politologue malien et panafricaniste Agali Welé sur la récente décision des États-Unis de restreindre l’accès à leur territoire aux citoyens de plusieurs pays africains, dont le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

Présentée comme une mesure liée à des considérations sécuritaires, cette annonce d’interdiction totale visant plusieurs pays africains, dont le Burkina Faso, le Mali et le Niger, survient dans un contexte international marqué par des recompositions diplomatiques et stratégiques majeures et relance un débat profond sur la nature réelle des relations entre Washington et le continent africain.Selon M. Agali Welé, il est essentiel d’aborder cette question sans passion excessive, mais avec lucidité, en tenant compte des dynamiques géopolitiques actuelles. Pour l’analyste, ces décisions traduisent surtout des rapports d’intérêts et des choix stratégiques propres aux grandes puissances, qui peuvent parfois entrer en décalage avec les attentes des peuples africains.Il invite à dépasser une lecture strictement conflictuelle pour y voir une opportunité de réflexion collective: comment l’Afrique peut-elle mieux défendre ses priorités, renforcer ses institutions et construire des partenariats fondés sur le respect mutuel, la transparence et la réciprocité. Plus qu’un simple débat sur les visas, cet échange ouvre une discussion plus large sur la dignité, la coopération internationale et la place de l’Afrique dans un monde en mutation.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

états-unis

afrique

mali

burkina faso

niger

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

podcasts, états-unis, afrique, restrictions, refus de visa, mali, burkina faso, niger, sanctions, relations, ressources naturelles, coopération, souveraineté, аудио