https://fr.sputniknews.africa/20251224/dakar-appelle-ses-compatriotes-a-se-lancer-dans-lentrepreneuriat-pour-aider-a-developper-le-pays-1081806986.html
Dakar appelle ses compatriotes à se lancer dans l'entrepreneuriat pour aider à développer le pays
Dakar appelle ses compatriotes à se lancer dans l'entrepreneuriat pour aider à développer le pays
Sputnik Afrique
Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a invité mardi ses compatriotes à se lancer dans l'entrepreneuriat, affirmant que le gouvernement leur... 24.12.2025, Sputnik Afrique
2025-12-24T06:49+0100
2025-12-24T06:49+0100
2025-12-24T06:49+0100
sénégal
ousmane sonko
afrique subsaharienne
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0c/0f/1069719110_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e3a6f0784ba157dd598c2db1f33de9ce.jpg
M. Sonko présidait, à Diamniadio, près de Dakar, la finale du Gov'Athon, une compétition destinée à encourager, par l'innovation, la participation des étudiants, des dirigeants de start-up et des chercheurs à la modernisation des services publics. Il a promis le soutien du gouvernement aux innovations présentées lors de cette finale, soulignant que les innovateurs constituent une priorité absolue pour l'exécutif sénégalais. Le gouvernement, à travers les ministères concernés, fournira "un accompagnement spécifique" aux jeunes entrepreneurs sénégalais, a-t-il précisé. Sur les 812 projets soumis par les candidats, 104 ont été présélectionnés, avant que 21 projets ne soient retenus pour la finale du Gov'Athon 2025.
sénégal
afrique subsaharienne
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Algérie Presse Service (APS)
Algérie Presse Service (APS)
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0c/0f/1069719110_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2ac6fd10938ae761bd6d580f56dec744.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Algérie Presse Service (APS)
sénégal, ousmane sonko, afrique subsaharienne
sénégal, ousmane sonko, afrique subsaharienne
Dakar appelle ses compatriotes à se lancer dans l'entrepreneuriat pour aider à développer le pays
Algérie Presse Service (APS)
Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a invité mardi ses compatriotes à se lancer dans l'entrepreneuriat, affirmant que le gouvernement leur apporterait tout le soutien nécessaire afin de contribuer au développement du pays.
M. Sonko présidait, à Diamniadio, près de Dakar, la finale du Gov'Athon, une compétition destinée à encourager, par l'innovation, la participation des étudiants, des dirigeants de start-up et des chercheurs à la modernisation des services publics. Il a promis le soutien du gouvernement aux innovations présentées lors de cette finale, soulignant que les innovateurs constituent une priorité absolue pour l'exécutif sénégalais.
Le gouvernement, à travers les ministères concernés, fournira "un accompagnement spécifique" aux jeunes entrepreneurs sénégalais, a-t-il précisé. Sur les 812 projets soumis par les candidats, 104 ont été présélectionnés, avant que 21 projets ne soient retenus pour la finale du Gov'Athon 2025.