Dakar appelle ses compatriotes à se lancer dans l'entrepreneuriat pour aider à développer le pays

Dakar appelle ses compatriotes à se lancer dans l'entrepreneuriat pour aider à développer le pays

24.12.2025

M. Sonko présidait, à Diamniadio, près de Dakar, la finale du Gov'Athon, une compétition destinée à encourager, par l'innovation, la participation des étudiants, des dirigeants de start-up et des chercheurs à la modernisation des services publics. Il a promis le soutien du gouvernement aux innovations présentées lors de cette finale, soulignant que les innovateurs constituent une priorité absolue pour l'exécutif sénégalais. Le gouvernement, à travers les ministères concernés, fournira "un accompagnement spécifique" aux jeunes entrepreneurs sénégalais, a-t-il précisé. Sur les 812 projets soumis par les candidats, 104 ont été présélectionnés, avant que 21 projets ne soient retenus pour la finale du Gov'Athon 2025.

