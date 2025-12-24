https://fr.sputniknews.africa/20251224/au-burkina-plus-dune-vingtaine-de-personnes-arretees-pour-traite-detres-humains-1081807261.html
Au Burkina, plus d'une vingtaine de personnes arrêtées pour traite d'êtres humains
Au Burkina, plus d'une vingtaine de personnes arrêtées pour traite d'êtres humains
Vingt-deux personnes ont été interpellées à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, pour des faits de traite d'êtres humains, dont les victimes sont majoritairement originaires du Nigeria, a annoncé mardi la police nationale burkinabè dans un communiqué.
Selon elle, les personnes arrêtées sont également soupçonnées de complicité de traite d'êtres humains, de proxénétisme et de blanchiment de capitaux. Ces interpellations font suite à de nombreuses dénonciations anonymes auprès du parquet et des services de sécurité, ainsi qu'à des correspondances adressées par l'ambassade du Nigeria au Burkina Faso, a précisé la police.
Vingt-deux personnes ont été interpellées à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, pour des faits de traite d'êtres humains, dont les victimes sont majoritairement originaires du Nigeria, a annoncé mardi la police nationale burkinabè dans un communiqué.
Selon elle, les personnes arrêtées sont également soupçonnées de complicité de traite d'êtres humains, de proxénétisme et de blanchiment de capitaux.
Ces interpellations font suite à de nombreuses dénonciations anonymes auprès du parquet et des services de sécurité, ainsi qu'à des correspondances adressées par l'ambassade du Nigeria au Burkina Faso, a précisé la police.