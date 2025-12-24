https://fr.sputniknews.africa/20251224/au-burkina-plus-dune-vingtaine-de-personnes-arretees-pour-traite-detres-humains-1081807261.html

Au Burkina, plus d'une vingtaine de personnes arrêtées pour traite d'êtres humains

Vingt-deux personnes ont été interpellées à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, pour des faits de traite d'êtres humains, dont les victimes sont...

Selon elle, les personnes arrêtées sont également soupçonnées de complicité de traite d'êtres humains, de proxénétisme et de blanchiment de capitaux. Ces interpellations font suite à de nombreuses dénonciations anonymes auprès du parquet et des services de sécurité, ainsi qu'à des correspondances adressées par l'ambassade du Nigeria au Burkina Faso, a précisé la police.

