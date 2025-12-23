https://fr.sputniknews.africa/20251223/le-cameroun-se-doit-de-privilegier-et-de-prioriser-la-consommation-interne-1081771321.html
"Le Cameroun se doit de privilégier et de prioriser la consommation interne"
"Le Cameroun se doit de privilégier et de prioriser la consommation interne"
Le Cameroun a débloqué 9 milliards de francs CFA pour soutenir sa filière rizicole. Pour Sputnik Afrique, Guy Arsène Nyangoe, économiste et juriste, a analysé...
cameroun
riz
agriculture
"Le Cameroun se doit de privilégier et de prioriser la consommation interne"
Le Cameroun a débloqué 9 milliards de francs CFA pour soutenir sa filière rizicole. Pour Sputnik Afrique, Guy Arsène Nyangoe, économiste et juriste, a analysé cette mesure annoncée par le gouvernement camerounais.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
Le Cameroun a débloqué 9 milliards de francs CFA pour soutenir sa filière rizicole. Pour Sputnik Afrique, Guy Arsène Nyangoe, économiste et juriste, a analysé cette mesure annoncée par le gouvernement camerounais.
"Le Cameroun est dans un processus de modernisation de son secteur agricole. Le riz et le secteur de la riziculture en font partie. Alors, l'État du Cameroun a opté depuis pratiquement 5 ans aujourd'hui, à l'horizon 2030, de procéder à la modernisation de ce secteur par la mise en œuvre de ce que les communes appellent l'import-substitution, qui s'entend comme le remplacement des importations par le développement et la dynamisation du secteur local", a déclaré M.Nyangoe au micro de Zone de Contact.
"La solution proposée pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire est celle du protectionnisme. En réalité, l'État du Cameroun se doit de privilégier et de prioriser la consommation interne au détriment de la consommation d'abord communautaire et ensuite internationale", a-t-il ajouté.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact