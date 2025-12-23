https://fr.sputniknews.africa/20251223/le-cameroun-se-doit-de-privilegier-et-de-prioriser-la-consommation-interne-1081771321.html

"Le Cameroun se doit de privilégier et de prioriser la consommation interne"

Le Cameroun a débloqué 9 milliards de francs CFA pour soutenir sa filière rizicole. Pour Sputnik Afrique, Guy Arsène Nyangoe, économiste et juriste, a analysé... 23.12.2025, Sputnik Afrique

cameroun

riz

agriculture

Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

