Igor Schpynov: "La culture est une sorte de politique autrement"
Igor Schpynov: "La culture est une sorte de politique autrement"
Sputnik Afrique
23.12.2025
2025-12-23T13:53+0100
2025-12-23T13:53+0100
2025-12-23T13:53+0100
Igor Schpynov: "La culture est une sorte de politique autrement"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de Sans Détour, Igor Schpynov, conseiller de premier rang et directeur de la représentation de l’Agence russe de coopération en France, nous parle de l’importance des liens culturels, surtout en période de conflit.
Pour Igor Schpynov, quand la diplomatie officielle ne fonctionne plus, comme aujourd’hui en période de conflit, il reste la diplomatie populaire pour maintenir les ponts entre les pays:Et la Russie, rappelle Igor Schpynov, est devenue la maison de nombreuses familles fuyant la politique des élites globalistes françaises :Pour autant, ce combat contre la culture russe en France aujourd’hui porte préjudice à la culture française aussi:La culture est en réalité ce pont qui permet de garder des liens entre les pays, au-delà des conflits:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
Igor Schpynov: "La culture est une sorte de politique autrement"
Dans cet épisode de Sans Détour, Igor Schpynov, conseiller de premier rang et directeur de la représentation de l’Agence russe de coopération en France, nous parle de l’importance des liens culturels, surtout en période de conflit.
Pour Igor Schpynov, quand la diplomatie officielle ne fonctionne plus, comme aujourd’hui en période de conflit, il reste la diplomatie populaire pour maintenir les ponts entre les pays:
"Puisque les diplomaties officielles ne marchent pas, alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un instrument très fort, très significatif et important, c'est-à-dire la diplomatie populaire."
Et la Russie, rappelle Igor Schpynov, est devenue la maison de nombreuses familles fuyant la politique des élites globalistes françaises :
"On voit les valeurs traditionnelles mises en miettes, on voit les Français qui arrivent en Russie avec les familles. On voit que beaucoup de choses transforment la réalité fantastique nationale française: une perte aussi bien de la mémoire historique, qui est importante sur le plan politique, mais aussi sur le plan culturel."
Pour autant, ce combat contre la culture russe en France aujourd’hui porte préjudice à la culture française aussi:
"Ce jeu globaliste est perdu à sa fondation. Même dans les plus grands systèmes totalitaires, on ne peut pas nier la culture. Il faut que les gens qui détruisent la culture aujourd'hui comprennent qu'en détruisant la culture russe en France, ils détruisent en même temps la culture française."
La culture est en réalité ce pont qui permet de garder des liens entre les pays, au-delà des conflits:
"Tout le monde le sait: les notions politiques, quand elles entrent dans le domaine culturel, d'une part, elles s'affaiblissent elles-mêmes. Je suis sûr que grâce à la culture, on pourrait restaurer les choses, comme on a commencé à restaurer les choses toujours dans l'histoire, par le commerce, par la culture, par une bonne compréhension l'un de l'autre."
► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour
.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts
– Deezer
– Spotify
– Afripods
– Castbox
– Pocket Casts
– Podcast Addict