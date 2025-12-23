https://fr.sputniknews.africa/20251223/igor-schpynov-la-culture-est-une-sorte-de-politique-autrement-1081776165.html

Igor Schpynov: "La culture est une sorte de politique autrement"

Igor Schpynov: "La culture est une sorte de politique autrement"

Dans cet épisode de Sans Détour, Igor Schpynov, conseiller de premier rang et directeur de la représentation de l’Agence russe de coopération en France, nous... 23.12.2025, Sputnik Afrique

Pour Igor Schpynov, quand la diplomatie officielle ne fonctionne plus, comme aujourd’hui en période de conflit, il reste la diplomatie populaire pour maintenir les ponts entre les pays:Et la Russie, rappelle Igor Schpynov, est devenue la maison de nombreuses familles fuyant la politique des élites globalistes françaises :Pour autant, ce combat contre la culture russe en France aujourd’hui porte préjudice à la culture française aussi:La culture est en réalité ce pont qui permet de garder des liens entre les pays, au-delà des conflits:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

