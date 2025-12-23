https://fr.sputniknews.africa/20251223/guerre-en-ukraine-leurope-veut-aller-vers-ce-point-de-non-retour-1081787992.html

Guerre en Ukraine: "l'Europe veut aller vers ce point de non-retour"

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de Sans Détour, Bertrand Scholler, spécialiste en géopolitique, analyse la rhétorique guerrière des élites globalistes et s’interroge: simple... 23.12.2025, Sputnik Afrique

2025-12-23T18:03+0100

2025-12-23T18:03+0100

2025-12-23T18:06+0100

Bertrand Scholler souligne l’escalade agressive des élites globalistes:Pourtant, il distingue l’approche des élites américaines gouvernantes actuelles de celle des élites européennes:"Les États-Unis, diplomatiquement, ont rompu en amont, mais on n'a pas l'impression qu'ils veulent continuer à rompre aujourd'hui. On a l'impression qu'ils veulent retrouver le dialogue (...). Ils veulent continuer à parler avec la Russie, puisqu'ils savent qu'on approche du point de non-retour."Mais comme le rappelle Bertrand Scholler, la diplomatie sert souvent d’autres objectifs, comme ce fut le cas avec les accords de Minsk ou l’avancée de l’Otan:Le discours guerrier tenu par les élites globalistes est motivé, selon Bertrand Scholler, par la crise politique et économique qui touche de nombreux pays:Enfin, la justification d’une menace russe est totalement hors-sol :"Quand on dit que la Russie a envie d'envahir l'Europe, c'est totalement ridicule. Qui veut envahir un continent de personnes qui sont en train de devenir totalement crétines et décérébrées? Par les médias, par l'éducation. Parce qu'en réalité, la raison pour laquelle les Russes tiennent tête, c'est d'une part par leur foi – qui fait qu'ils ont vraiment un amour du pays – et par le système éducatif qui fait que la Russie, au cours des 20 dernières années, a développé des armes qui inquiètent leurs adversaires les plus fous."► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

