Guerre en Ukraine: «l'Europe veut aller vers ce point de non-retour»
Dans cet épisode de Sans Détour, Bertrand Scholler, spécialiste en géopolitique, analyse la rhétorique guerrière des élites globalistes et s’interroge: simple communication ou véritable volonté de conflit avec la Russie.
Bertrand Scholler souligne l’escalade agressive des élites globalistes:Pourtant, il distingue l’approche des élites américaines gouvernantes actuelles de celle des élites européennes:"Les États-Unis, diplomatiquement, ont rompu en amont, mais on n'a pas l'impression qu'ils veulent continuer à rompre aujourd'hui. On a l'impression qu'ils veulent retrouver le dialogue (...). Ils veulent continuer à parler avec la Russie, puisqu'ils savent qu'on approche du point de non-retour."Mais comme le rappelle Bertrand Scholler, la diplomatie sert souvent d’autres objectifs, comme ce fut le cas avec les accords de Minsk ou l’avancée de l’Otan:Le discours guerrier tenu par les élites globalistes est motivé, selon Bertrand Scholler, par la crise politique et économique qui touche de nombreux pays:Enfin, la justification d’une menace russe est totalement hors-sol :"Quand on dit que la Russie a envie d'envahir l'Europe, c'est totalement ridicule. Qui veut envahir un continent de personnes qui sont en train de devenir totalement crétines et décérébrées? Par les médias, par l'éducation. Parce qu'en réalité, la raison pour laquelle les Russes tiennent tête, c'est d'une part par leur foi – qui fait qu'ils ont vraiment un amour du pays – et par le système éducatif qui fait que la Russie, au cours des 20 dernières années, a développé des armes qui inquiètent leurs adversaires les plus fous."► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
Guerre en Ukraine: "l'Europe veut aller vers ce point de non-retour"
18:03 23.12.2025 (Mis à jour: 18:06 23.12.2025)
Dans cet épisode de Sans Détour, Bertrand Scholler, spécialiste en géopolitique, analyse la rhétorique guerrière des élites globalistes et s’interroge: simple communication ou véritable volonté de conflit avec la Russie.
Bertrand Scholler souligne l’escalade agressive des élites globalistes:
"La fermeture de représentations diplomatiques est une tradition qui a précédé chacune des grandes guerres qu'a connue l'humanité au XXe siècle. Invariablement, avant de faire parler la poudre, on fait taire la diplomatie."
Pourtant, il distingue l’approche des élites américaines gouvernantes actuelles de celle des élites européennes:
"Les États-Unis, diplomatiquement, ont rompu en amont, mais on n'a pas l'impression qu'ils veulent continuer à rompre aujourd'hui. On a l'impression qu'ils veulent retrouver le dialogue (...). Ils veulent continuer à parler avec la Russie, puisqu'ils savent qu'on approche du point de non-retour."
Mais comme le rappelle Bertrand Scholler, la diplomatie sert souvent d’autres objectifs, comme ce fut le cas avec les accords de Minsk ou l’avancée de l’Otan:
"On voit que quand il y a de la diplomatie, c'est pour tromper l'adversaire. Et donc, on peut également s'interroger avec l'attitude des Américains, qui n'ont pas vraiment l'habitude de respecter leurs engagements. Les Russes s'en souviennent, Gorbatchev s'en souvient très bien, et l'avancée des lignes de l'Otan en ont été une preuve constante."
Le discours guerrier tenu par les élites globalistes est motivé, selon Bertrand Scholler, par la crise politique et économique qui touche de nombreux pays:
"Les peuples sont conscients que les pays sont en crise, et aujourd'hui la seule solution que proposent les États, c'est l'économie de guerre et le Mercosur, donc l'ouverture. (...) En réalité, cette économie de guerre, pour la France, elle est catastrophique pour son agriculture, etc. Pour l'Allemagne, elle est catastrophique pour son industrie."
Enfin, la justification d’une menace russe est totalement hors-sol :
"Quand on dit que la Russie a envie d'envahir l'Europe, c'est totalement ridicule. Qui veut envahir un continent de personnes qui sont en train de devenir totalement crétines et décérébrées? Par les médias, par l'éducation. Parce qu'en réalité, la raison pour laquelle les Russes tiennent tête, c'est d'une part par leur foi – qui fait qu'ils ont vraiment un amour du pays – et par le système éducatif qui fait que la Russie, au cours des 20 dernières années, a développé des armes qui inquiètent leurs adversaires les plus fous."
