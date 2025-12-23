https://fr.sputniknews.africa/20251223/dans-differents-endroits-en-afrique-ou-total-opere-il-y-a-de-la-pollution-1081783849.html
"Dans différents endroits en Afrique où Total opère, il y a de la pollution"
"Dans différents endroits en Afrique où Total opère, il y a de la pollution"
Sputnik Afrique
Le coup d'envoi de la CAN de football a été donné au Maroc. Trois ONG ont dénoncé le partenariat de TotalEnergies à cette compétition et exigé son retrait...
"Dans différents endroits en Afrique où Total opère, il y a de la pollution"
Le coup d'envoi de la CAN de football a été donné au Maroc. Trois ONG ont dénoncé le partenariat de TotalEnergies à cette compétition et exigé son retrait. Pour Sputnik Afrique, Fortifi Lushima, coordinateur d'Urgences panafricanistes en RDC, a commenté cette polémique qui secoue l'évènement sportif.
"Dans différents endroits en Afrique où Total opère, il y a de la pollution. Et cette pollution cause de grandes maladies au sein de la population. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Total: il y a aussi Perenco, qui est quelque part, on va dire, la consœur de Total, parce que Perenco aussi, qui est connue dans la même logique, elle crée la pollution", a déclaré M.Lushima.
"Partout où la France soutient, partout où l'Occident soutient, les élites africaines se baissent parce qu'ils savent qu'à partir du moment où ils essaient d'élever la voix, il n'y aura plus de fonds, il n'y aura plus de socialisation. Et c'est ça, le malheur d'un bon nombre d'institutions", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
- Christian Tchamen, web entrepreneur camerounais, et Jean Vincent Tsafack, consultant en stratégie et transformation digitale des organisations, sur le retour de Starlink au Cameroun.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact