"Dans différents endroits en Afrique où Total opère, il y a de la pollution"

Le coup d'envoi de la CAN de football a été donné au Maroc. Trois ONG ont dénoncé le partenariat de TotalEnergies à cette compétition et exigé son retrait... 23.12.2025, Sputnik Afrique

Retrouvez également dans cette émission: - Christian Tchamen, web entrepreneur camerounais, et Jean Vincent Tsafack, consultant en stratégie et transformation digitale des organisations, sur le retour de Starlink au Cameroun. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

