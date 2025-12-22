https://fr.sputniknews.africa/20251222/la-femme-pilier-de-la-paix-et-gardienne-des-valeurs-limpact-du-festi-fem-dans-la-societe-malienne-1081728601.html

La femme, pilier de la paix et gardienne des valeurs: l’impact du FESTI-FEM dans la société malienne

Dans cet épisode de Tandem, Mme Assetou Traoré, Commissaire générale du FESTI-FEM, explique l'importance du Festival International de la Femme, un rendez-vous

Femme, pilier de la paix et gardienne des valeurs: l’impact du FESTI-FEM dans la société malienne Sputnik Afrique ‎Du 4 au 7 décembre, s'est tenu le FESTI-FEM, le Festival International de la Femme, un rendez-vous culturel et citoyen qui met en lumière le rôle central des femmes dans la préservation de la cohésion sociale, la promotion de la paix et la sauvegarde des valeurs socioculturelles.

"La paix ne peut jamais aller sans la femme. La femme est l'alliée de la société. Quand il y a la guerre ou les conflits, si la femme est bien représentée, la femme peut apaiser les cœurs. Et là du coup, c'est difficile de parler de paix sans la femme", souligne Mme Assetou Traoré, Commissaire générale du FESTI-FEM, également présidente d’une association de femmes, CIRA CHARITY.Quant à la structure du festival, "cette année, on fait des panels. On a fait dix panels. On a pris des thématiques: comment s'occuper du foyer à l’africaine, et aussi l'impact de la finance par rapport à la VBG. On a parlé aussi de la femme-père, femme et consolidation, femme et inclusion financière, femme et autonomisation. Voilà un peu, ce sont des thèmes que nous avons abordés"."L'Impact est très visible parce que vous le savez tous, quand on parle de culture, on parle musique, la femme est là. Maintenant, nous, on veut se servir de ça pour les orienter, pour les sensibiliser", conclut-elle.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox

