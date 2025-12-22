https://fr.sputniknews.africa/20251222/dans-ce-bras-de-fer-cest-la-russie-qui-est-aujourdhui-superieure-1081729982.html

"Dans ce bras de fer, c'est la Russie qui est aujourd'hui supérieure"

"Dans ce bras de fer, c'est la Russie qui est aujourd'hui supérieure"

Sputnik Afrique

Vladimir Poutine a tenu sa traditionnelle conférence de presse annuelle devant le peuple russe. Au micro de Sputnik Afrique, Abdelhak Najib, écrivain et... 22.12.2025, Sputnik Afrique

2025-12-22T10:59+0100

2025-12-22T10:59+0100

2025-12-22T10:59+0100

zone de contact

podcasts

vladimir poutine

ligne directe avec vladimir poutine (2024)

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/16/1081729818_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_c93d353c070603a73373a7ab4656f649.jpg

"Dans ce bras de fer, c'est la Russie qui est aujourd'hui supérieure" Sputnik Afrique "Dans ce bras de fer, c'est la Russie qui est aujourd'hui supérieure"

Il ajoute: "Je pense que les Européens ont fait un très mauvais calcul avec cette volonté de mener une guerre dans la durée avec la Russie. Une guerre dans la durée, ça coûte beaucoup d'argent, et il se trouve que les économies européennes sont prises à la gorge".Retrouvez également dans cette émission:- Phenyo Butale, Selma Ashipala-Musavyi et Edouard Bizimana, ministres botswanais, namibien et burundais des Affaires étrangères.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, vladimir poutine, ligne directe avec vladimir poutine (2024), аудио