Vladimir Poutine a tenu sa traditionnelle conférence de presse annuelle devant le peuple russe. Au micro de Sputnik Afrique, Abdelhak Najib, écrivain et... 22.12.2025, Sputnik Afrique
Retrouvez également dans cette émission:- Phenyo Butale, Selma Ashipala-Musavyi et Edouard Bizimana, ministres botswanais, namibien et burundais des Affaires étrangères.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
Vladimir Poutine a tenu sa traditionnelle conférence de presse annuelle devant le peuple russe. Au micro de Sputnik Afrique, Abdelhak Najib, écrivain et politologue marocain, a analysé les propos marquants du Président russe.
"Dans ce bras de fer, c'est la Russie qui est aujourd'hui supérieure en termes de négociations, en termes de poids et surtout en termes de pression, et sur l'Europe et sur les États-Unis", a déclaré l'écrivain et politologue marocain Abdelhak Najib au micro de Zone de Contact.
"On le voit très bien aujourd'hui, les Européens n'ont plus d'argent pour financer la guerre en Ukraine. Les Américains se sont retirés et l'Ukraine finira par se retrouver toute seule face à la Russie", a-t-il estimé.
Il ajoute: "Je pense que les Européens ont fait un très mauvais calcul
avec cette volonté de mener une guerre dans la durée avec la Russie. Une guerre dans la durée, ça coûte beaucoup d'argent, et il se trouve que les économies européennes sont prises à la gorge".
Retrouvez également dans cette émission:
- Phenyo Butale, Selma Ashipala-Musavyi et Edouard Bizimana, ministres botswanais, namibien et burundais des Affaires étrangères.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact