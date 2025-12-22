https://fr.sputniknews.africa/20251222/12e-concours-international-de-photojournalisme-andrei-stenine-lance-a-moscou-1081727951.html

12e Concours international de photojournalisme Andreï Stenine lancé à Moscou

Dmitri Kisseliov, Directeur général du groupe médiatique international Rossiya Segodnya:"Pour la 12e fois, le concours Stenine s'apprête à ouvrir la période de dépôt des candidatures. C'est toujours un moment joyeux et excitant. Cette année particulièrement, car nous avons préparé une surprise pour nos participants, qui va certainement les ravir. Nous sommes heureux d'annoncer la nouvelle catégorie de cette année: l'Énergie de la vie. Elle est ouverte aux photojournalistes âgés de 34 ans et plus. Notre mission reste inchangée: découvrir de nouveaux talents et lancer la carrière de jeunes photographes. Dans le même temps, il sera très intéressant de voir les travaux de professionnels confirmés, qui fixent les repères pour la jeune génération. Nous attendons les projets des maîtres et des auteurs débutants, car c'est de leur ensemble que se compose le tableau varié, brillant et contrasté du photojournalisme contemporain. C'est pour nous une grande fierté d'en faire partie."Catégories et conditions de participationLe concours photo se déroule dans six nominations: Actualité principale, Sport, Ma planète, Portrait. Héros de notre époque, Vue d'en haut et la nouvelle catégorie L'Énergie de la vie. Pour l'Actualité principale, Sport, Ma planète et Portrait. Héros de notre époque, il y a deux catégories: photo unique et série. Seules les photographies uniques pourront participer aux catégories Sport et Vue d'en haut. La nouvelle catégorie Énergie de la vie est ouverte aux photographes âgés de 34 ans et plus, tandis que les cinq autres catégories acceptent les travaux d'auteurs âgés de 18 à 33 ans.Les photographes professionnels peuvent soumettre leur candidature sur le site du concours en russe et en anglais jusqu'au 28 février 2026 inclus.La cagnotte du concours de 2026 s'élèvera à 125.000 roubles pour la première place, 100.000 roubles pour la deuxième place et 75.000 roubles pour la troisième place dans chaque catégorie. Le lauréat du Grand Prix du concours recevra 700.000 roubles. La cérémonie de remise des prix du 12e Concours international de photojournalisme Stenine se tiendra traditionnellement à Moscou entre septembre et novembre 2026.Un jury prestigieux et les lauréats des années précédentesAu fil des ans, le jury a compté parmi ses membres des photographes connus: Vladimir Viatkine (Russie), Gabriele Cecconi (Italie), Sefa Karacan (Turquie), Juan Canete (Argentine) et d'autres.Parmi les lauréats du concours figurent des photographes de notoriété mondiale: Elena Anossova (Russie) avec une série sur les femmes en prison, Danilo Garcia Di Meo (Italie) avec l'histoire d'une jeune fille paralysée "Leticia: histoire d'une vie invisible", Alejandro Martinez Velez (Espagne) avec un reportage sur les migrants à Belgrade. En 2025, le Grand Prix a été décerné à Ekaterina Iakel (Russie) pour sa série de photos "Le caractère russe: course d'obstacles" sur des vétérans de guerre, blessés et mutilés, qui continuent de faire preuve de courage et de force dans la vie civile.Le concours de cette nouvelle année perpétue la tradition des tournées d'expositions des œuvres des lauréats dans des villes russes et étrangères. Les expositions des gagnants du concours, au cours de ses 12 années d'existence, ont été vues par des publics en Chine, en Afrique du Sud, au Mexique, en Argentine, en Uruguay, en Colombie, en République démocratique du Congo, en Turquie, au Liban, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Grèce, en Hongrie, en Pologne, en Égypte et dans d'autres pays.À propos du ConcoursLe Concours international de photojournalisme Andreï Stenine, organisé par le groupe médiatique Rossiya Segodnya sous les auspices de la Commission russe pour l'Unesco, a pour objectif de soutenir les jeunes photographes et d'attirer l'attention du public sur les enjeux du photojournalisme contemporain.Les partenaires médiatiques généraux du concours sont: VGTRK (Compagnie de télévision et de radiodiffusion) (Russie) et la plateforme en ligne Smotrim (Russie).Les partenaires médiatiques internationaux du concours sont: le groupe médiatique Independent Media (Afrique du Sud), l'agence de presse ANA (Afrique du Sud), Shanghai United Media Group (SUMG) (Chine), le site The Paper (Chine), le groupe médiatique Dar Al Sharq (Qatar), le site Brasil247 (Brésil), l'agence de presse Press Trust of India (Inde), l'agence de presse Iina (Irak), l'agence de presse Mehr (Iran), l'agence de presse NAN (Nigeria), l'agence de presse Xinhua (Chine).À titre de partenaires sectoriels, le concours est soutenu par: l'Union des journalistes de Russie (Russie), le site d'information YOung JOurnalists (Russie) et le site Photo-study.ru (Russie).

