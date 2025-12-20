https://fr.sputniknews.africa/20251220/appui-russe-paix-regionale-et-succes-de-sputnik-entretien-avec-le-chef-de-la-diplomatie-burundaise-1081668050.html
Appui russe, paix régionale et succès de Sputnik: entretien avec le chef de la diplomatie burundaise
Appui russe, paix régionale et succès de Sputnik: entretien avec le chef de la diplomatie burundaise
Comment le Burundi mise sur la Russie pour former ses militaires, renforcer sa technologie et combler son important déficit énergétique? Pourquoi Sputnik cartonne autant en Afrique? Et quels sont les véritables obstacles à la paix dans la région?
Le ministre burundais des Affaires étrangères explique les défis de son pays, pointe les facteurs qui freinent le développement et défend farouchement une solution pacifique, tout en saluant l'objectivité rare de Sputnik face à des médias "instrumentalisés". Découvrez l'interview complète d'Édouard Bizimana, réalisée en marge de la conférence ministérielle Russie-Afrique qui se déroule actuellement au Caire!
Appui russe, paix régionale et succès de Sputnik: entretien avec le chef de la diplomatie burundaise
Comment le Burundi mise sur la Russie pour former ses militaires, renforcer sa technologie et combler son important déficit énergétique? Pourquoi Sputnik cartonne autant en Afrique? Et quels sont les véritables obstacles à la paix dans la région? Édouard Bizimana, chef de la diplomatie burundaise, se confie sans filtre à Sputnik Afrique.
Le ministre burundais des Affaires étrangères explique les défis de son pays, pointe les facteurs qui freinent le développement et défend farouchement une solution pacifique, tout en saluant l’objectivité rare de Sputnik face à des médias "instrumentalisés".
Découvrez l’interview complète d’Édouard Bizimana, réalisée en marge de la conférence ministérielle Russie-Afrique qui se déroule actuellement au Caire!