Appui russe, paix régionale et succès de Sputnik: entretien avec le chef de la diplomatie burundaise

Comment le Burundi mise sur la Russie pour former ses militaires, renforcer sa technologie et combler son important déficit énergétique?

2025-12-20T13:03+0100

2025-12-20T13:03+0100

2025-12-20T13:03+0100

Le ministre burundais des Affaires étrangères explique les défis de son pays, pointe les facteurs qui freinent le développement et défend farouchement une solution pacifique, tout en saluant l’objectivité rare de Sputnik face à des médias "instrumentalisés". Découvrez l’interview complète d’Édouard Bizimana, réalisée en marge de la conférence ministérielle Russie-Afrique qui se déroule actuellement au Caire!

