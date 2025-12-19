https://fr.sputniknews.africa/20251219/securite-en-afrique-lalgerie-est-consideree-comme-un-modele-dans-la-lutte-antiterroriste-1081631701.html

Sécurité en Afrique: "L'Algérie est considérée comme un modèle dans la lutte antiterroriste"

Sécurité en Afrique: "L'Algérie est considérée comme un modèle dans la lutte antiterroriste"

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le Dr Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense, dresse le bilan de la 12e... 19.12.2025, Sputnik Afrique

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le Dr Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense, dresse le bilan de la 12e session du Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, connu sous le nom de "Processus d'Oran".

"Les participants à cette session ont appelé à une action collective et unifiée pour faire face aux menaces qui pèsent sur l'Afrique. En effet, une "triade" de défis préoccupants: les changements anticonstitutionnels de gouvernement, le fléau du terrorisme et le phénomène des ingérences extérieures ont été mis en lumière", affirme le Dr Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense à l’université de Blida II, en Algérie.Selon lui, il faut également évoquer "le soutien aux institutions avec la nécessité de renforcer les États et leurs institutions, de moderniser les forces de défense et de sécurité, et d'investir dans l'éducation pour éradiquer la pauvreté et la marginalisation, sources de recrutement pour les groupes extrémistes. Enfin parler avec une voix africaine unie, en réaffirmant l'importance pour l'Afrique de parler d'une seule voix sur les questions de paix et de sécurité au sein des forums internationaux, notamment le Conseil de sécurité de l'Onu, pour influencer les décisions mondiales".Dans le même sens, il souligne que "l'Algérie est considérée comme un modèle et un exemple dans la lutte antiterroriste pour les participants à cette rencontre pour plusieurs raisons, principalement en raison de son expérience historique et de son expertise avérée dans la lutte contre ce fléau. L'Algérie s'est dite prête à partager son expertise dans la mise en œuvre d'une approche globale fondée sur des règles pour combattre le terrorisme".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

