https://fr.sputniknews.africa/20251219/bilan-de-lannee-avec-vladimir-poutine--les-declarations-les-plus-marquantes-du-president-russe-1081640805.html

"Bilan de l'année avec Vladimir Poutine" – les déclarations les plus marquantes du Président russe

"Bilan de l'année avec Vladimir Poutine" – les déclarations les plus marquantes du Président russe

Sputnik Afrique

La nouvelle émission de la grande intervention annuelle le "Bilan de l'année avec Vladimir Poutine" a duré 4,5 heures ce 19 décembre. La ligne directe a déjà... 19.12.2025, Sputnik Afrique

2025-12-19T15:03+0100

2025-12-19T15:03+0100

2025-12-19T15:03+0100

vladimir poutine

russie

ligne directe

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/13/1081629899_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_2fa5be7b03ab8d6eda08d70b31dc0e29.jpg

▪️ La Russie ne voit pas encore la volonté de l'Ukraine de discuter de la question territoriale. Moscou, de son côté, est prête et disposée à mettre fin à ce conflit par la voie pacifique. ▪️ En 2022, la Russie a averti l'Ukraine qu'elle serait contrainte de reconnaître les républiques non reconnues et a demandé que la population puisse vivre en paix. ▪️ Trump déploie des efforts sérieux et sincères pour mettre fin au conflit en Ukraine. ▪️ Moscou a pratiquement approuvé les propositions du Président américain concernant l'Ukraine à Anchorage. ▪️ La balle est entièrement dans le camp du dirigeant du régime de Kiev et de ses soutiens européens. ▪️ Les déclarations selon lesquelles la Russie rejette les plans de règlement pacifique du conflit ukrainien sont incorrectes et infondées. ▪️ La Russie exigera que les Ukrainiens résidant en Russie puissent voter sur le territoire russe. ▪️ La Russie est prête à s'abstenir de toute attaque en profondeur sur le territoire ukrainien pendant les élections. Sur l'opération spéciale en Ukraine▪️ L'initiative stratégique au front est aux troupes russes après que l'ennemi a été chassé du territoire de Koursk. L'ennemi recule de toutes parts.▪️ Avec la prise de Seversk, les forces armées russes pourront progresser vers Slaviansk.▪️ La ville de Koupiansk est sous le contrôle des forces armées russes. Sur l'armée russe ▪️ L’armée russe est devenue la plus apte au combat au monde.▪️ 700.000 militaires russes combattent sur le front ukrainien. ▪️ Plus de 400.000 personnes ont signé des contrats avec les forces armées russes en 2025. ▪️ Il y a un afflux important de volontaires dans les forces armées russes. ▪️ La Russie est devenue un leader dans le secteur des drones.Sur les relations avec l'Occident ▪️ Le principal pays membre de l'Otan, les États-Unis, ne considère pas la Russie comme un adversaire ou un ennemi.▪️ Il n'y aura pas de nouvelles opérations militaires spéciales si l'Occident respecte la Russie. La Russie n'a pas l'intention d'entrer en guerre contre l'Europe. ▪️ Ce n'est pas la Russie qui est en guerre contre l'Occident, mais l'Occident contre la Russie – par le biais des nationalistes ukrainiens. L'Occident a créé de ses propres mains le conflit en Ukraine et ne fait qu'aggraver la situation.▪️ La Russie est prête à travailler avec l'Europe, la Grande-Bretagne et les États-Unis, "mais sur un pied d'égalité". Autre ▪️ "Je considère Xi Jinping comme un excellent ami, un partenaire stable et un allié précieux de la Russie" ▪️ Un message sous forme de "capsule temporelle" ▪️ "Qu'est-ce qu'il raconte": une adresse à Mark Rutte ▪️ "Nous ne pratiquons ni répression ni persécution politique" ▪️ "C’est notre arme secrète, mais nous ne l’utiliserons qu’en dernier recours": une plaisanterie au sujet de l'objet céleste 3I/ATLAS et des théories du complot qui l’entourent.▪️ "Je conduis incognito dans Moscou, mais rarement" ▪️ "Vous êtes amoureux? - Oui!"

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vladimir poutine, russie, ligne directe