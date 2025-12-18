https://fr.sputniknews.africa/20251218/xavier-moreau-sanctionne-sils-croient-que-ca-va-me-dissuader-ils-se-trompent-1081580344.html

Xavier Moreau sanctionné: "S'ils croient que ça va me dissuader, ils se trompent"

Xavier Moreau sanctionné: "S'ils croient que ça va me dissuader, ils se trompent"

Sputnik Afrique

L'analyste français Xavier Moreau, fondateur du Centre d'analyses géostratégiques Stratpol, a été sanctionné par l'Union européenne. Pour Sputnik Afrique, il a... 18.12.2025, Sputnik Afrique

2025-12-18T08:43+0100

2025-12-18T08:43+0100

2025-12-18T08:43+0100

zone de contact

podcasts

xavier moreau

sanctions

union européenne (ue)

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/12/1081580178_0:0:550:310_1920x0_80_0_0_e38e8b3e7b541994b24e4fafa492efaa.png

Xavier Moreau sanctionné: "S'ils croient que ça va me dissuader, ils se trompent" Sputnik Afrique Xavier Moreau sanctionné: "S'ils croient que ça va me dissuader, ils se trompent"

Retrouvez également dans cette émission: - Sawadogo Wendata alias Tinguin Biiga, enseignant burkinabè en lycée et collège, sur la nouvelle limitation des recours aux contrats à durée déterminée au Burkina Faso. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, аудио, xavier moreau, sanctions, union européenne (ue)