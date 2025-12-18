https://fr.sputniknews.africa/20251218/xavier-moreau-sanctionne-sils-croient-que-ca-va-me-dissuader-ils-se-trompent-1081580344.html
Xavier Moreau sanctionné: "S'ils croient que ça va me dissuader, ils se trompent"
Retrouvez également dans cette émission: - Sawadogo Wendata alias Tinguin Biiga, enseignant burkinabè en lycée et collège, sur la nouvelle limitation des recours aux contrats à durée déterminée au Burkina Faso.
L'analyste français Xavier Moreau, fondateur du Centre d'analyses géostratégiques Stratpol, a été sanctionné par l'Union européenne. Pour Sputnik Afrique, il a réagi à cette décision et a évoqué les recours qu'il entend faire pour contester cette décision.
"Il faut frapper fort pour faire peur. Et je pense qu'ils ont utilisé le fait que j'étais un franco-russe pour s'attaquer à moi. Mais s'ils croient que ça va me dissuader, ils se trompent", a déclaré M.Moreau.
"Je suis en contact avec mon avocat. Donc, on va faire le nécessaire. Je pense même attaquer en diffamation Jean-Noël Barrot, puisqu'en fait, il m'a diffamé dans l'adresse qu'il a fait à la presse à mon sujet. Puisque, encore une fois, c'est des sanctions administratives. Ce n'est même pas constitutionnel. Je n'ai jamais comparu devant un tribunal. Je n'ai jamais été condamné à quoi que ce soit", a-t-il annoncé sur les recours en justice qu'il entend faire pour contester cette décision.
Retrouvez également dans cette émission:
- Sawadogo Wendata alias Tinguin Biiga, enseignant burkinabè en lycée et collège, sur la nouvelle limitation des recours aux contrats à durée déterminée au Burkina Faso.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact