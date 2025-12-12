https://fr.sputniknews.africa/20251212/le-sg-de-lonu-appelle-a-une-cessation-immediate-des-hostilites-dans-lest-de-la-rdc-1081383515.html

Le SG de l'Onu appelle à une cessation immédiate des hostilités dans l'Est de la RDC

12.12.2025

république démocratique du congo (rdc)

m23

onu

L’Alliance Fleuve Congo/Mouvement du 23 mars (AFC/M23) a notamment mené son offensive dans les localités de Kamanyola, Luvungi, Katogota et Uvira, faisant des victimes parmi les civils, selon l’ONU.Cette escalade de la violence au Sud-Kivu a entraîné le déplacement de plus de 200.000 personnes depuis le 2 décembre, a indiqué le porte-parole adjoint de l’organisation multilatérale, Farhan Haq, lors d’un point de presse à New York.Selon M. Guterres, cette escalade risque de compromettre gravement les efforts visant à parvenir à une solution durable à la crise et augmente le risque d'un embrasement régional plus large.Il a, dans ce cadre, exhorté les parties à respecter les engagements pris dans le cadre des Accords de Washington pour la paix et la prospérité, signés le 4 décembre, et à respecter le Cadre de Doha pour un accord de paix global du 15 novembre.Le haut responsable onusien a, en outre, noté que l'ONU est pleinement mobilisée pour travailler avec ses partenaires afin d'assurer une aide humanitaire à ceux qui en ont besoin.Il a enfin fait part de la disposition de l'Organisation à continuer à appuyer les efforts diplomatiques en cours visant à rétablir la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans la région, conformément à l’Accord Cadre pour la paix, la sécurité et la coopération (PSC) pour la RDC et la région.

