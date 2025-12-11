Afrique
Une "gifle" pour Washington: le chef de la diplomatie burundaise sur la prise d'Uvira par le M23
Une "gifle" pour Washington: le chef de la diplomatie burundaise sur la prise d'Uvira par le M23
"C'est vraiment une gifle aux Etats-Unis, un doigt d'honneur", a déclaré Édouard Bizimana à la presse occidentale. 11.12.2025, Sputnik Afrique
Il a réclamé des sanctions contre le Rwanda, accusé de soutenir les rebelles du M23.🇨🇩 Le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya a également réclamé des sanctions, affirmant à la télévision nationale que le Rwanda cherche à "déstabiliser aussi le Burundi". 🇷🇼 Le gouvernement rwandais avait pour sa part accusé dans un communiqué la RDC et le Burundi de "violations délibérées" du processus de paix.
11.12.2025
"C'est vraiment une gifle aux Etats-Unis, un doigt d'honneur", a déclaré Édouard Bizimana à la presse occidentale.
Il a réclamé des sanctions contre le Rwanda, accusé de soutenir les rebelles du M23.
🇨🇩 Le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya a également réclamé des sanctions, affirmant à la télévision nationale que le Rwanda cherche à "déstabiliser aussi le Burundi".
🇷🇼 Le gouvernement rwandais avait pour sa part accusé dans un communiqué la RDC et le Burundi de "violations délibérées" du processus de paix.
