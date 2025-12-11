https://fr.sputniknews.africa/20251211/une-gifle-pour-washington-le-chef-de-la-diplomatie-burundaise-sur-la-prise-duvira-par-le-m23-1081362917.html
Une "gifle" pour Washington: le chef de la diplomatie burundaise sur la prise d'Uvira par le M23
Une "gifle" pour Washington: le chef de la diplomatie burundaise sur la prise d'Uvira par le M23
Sputnik Afrique
"C'est vraiment une gifle aux Etats-Unis, un doigt d'honneur", a déclaré Édouard Bizimana à la presse occidentale. 11.12.2025, Sputnik Afrique
2025-12-11T14:51+0100
2025-12-11T14:51+0100
2025-12-11T14:51+0100
m23
république démocratique du congo (rdc)
donald trump
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/0b/1081362005_0:90:800:540_1920x0_80_0_0_2261521f346104b3665ab6b35a675746.jpg
Il a réclamé des sanctions contre le Rwanda, accusé de soutenir les rebelles du M23.🇨🇩 Le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya a également réclamé des sanctions, affirmant à la télévision nationale que le Rwanda cherche à "déstabiliser aussi le Burundi". 🇷🇼 Le gouvernement rwandais avait pour sa part accusé dans un communiqué la RDC et le Burundi de "violations délibérées" du processus de paix.
république démocratique du congo (rdc)
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/0b/1081362005_0:15:800:615_1920x0_80_0_0_37db401da8f383902b0cc4405cd55141.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
m23, république démocratique du congo (rdc), donald trump
m23, république démocratique du congo (rdc), donald trump
Une "gifle" pour Washington: le chef de la diplomatie burundaise sur la prise d'Uvira par le M23
"C'est vraiment une gifle aux Etats-Unis, un doigt d'honneur", a déclaré Édouard Bizimana à la presse occidentale.
Il a réclamé des sanctions contre le Rwanda, accusé de soutenir les rebelles du M23.
🇨🇩 Le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya a également réclamé des sanctions, affirmant à la télévision nationale que le Rwanda cherche à "déstabiliser aussi le Burundi".
🇷🇼 Le gouvernement rwandais avait pour sa part accusé dans un communiqué la RDC et le Burundi de "violations délibérées" du processus de paix.