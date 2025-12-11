https://fr.sputniknews.africa/20251211/trump-critique-zelensky-concernant-la-corruption-en-ukraine-1081341947.html
Trump critique Zelensky concernant la corruption en Ukraine
"Il ne s'agit pas de salir qui que ce soit, mais la corruption est bel et bien généralisée en Ukraine", a déclaré le Président américain. 11.12.2025, Sputnik Afrique
Le dernier scandale a éclaté le 10 novembre, lorsque le Bureau anticorruption ukrainien a annoncé avoir mené 70 perquisitions pour mettre au jour un "système criminel" responsable du détournement de 100 millions de dollars dans le secteur énergétique. Sept membres de l'organisation ont déjà été inculpés. Le producteur Timour Minditch, proche de Volodymyr Zelensky, est notamment visé. Les ministres de l'Énergie et de la Justice ont démissionné.
