Plus de 3.000 jeunes des pays du Sud dansent au bal du Kremlin
Plus de 3.000 jeunes des pays du Sud dansent au bal du Kremlin
11.12.2025
Des citoyens de nombreux pays africains, de la Communauté des États indépendants, d'Asie de l'Est, du Moyen-Orient et d'Amérique latine et de nombreux pays africains ont participé au 10e Bal international de charité des cadets du Kremlin à Moscou. L'événement a été organisé en l'honneur du 80e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique et en soutien à l'opération militaire spéciale. Il a réuni 272 jeunes de 62 pays.
Plus de 3.000 jeunes des pays du Sud dansent au bal du Kremlin
Des citoyens de nombreux pays africains, de la Communauté des États indépendants, d’Asie de l’Est, du Moyen-Orient et d’Amérique latine et de nombreux pays africains ont participé au 10e Bal international de charité des cadets du Kremlin à Moscou.
L'événement a été organisé en l’honneur du 80e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique et en soutien à l’opération militaire spéciale. Il a réuni 272 jeunes de 62 pays.