Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20251211/plus-de-3000-jeunes-des-pays-du-sud-dansent-au-bal-du-kremlin-1081342231.html
Plus de 3.000 jeunes des pays du Sud dansent au bal du Kremlin
Plus de 3.000 jeunes des pays du Sud dansent au bal du Kremlin
Sputnik Afrique
Des citoyens de nombreux pays africains, de la Communauté des États indépendants, d’Asie de l’Est, du Moyen-Orient et d’Amérique latine et de nombreux pays... 11.12.2025, Sputnik Afrique
2025-12-11T06:59+0100
2025-12-11T06:59+0100
sud global
russie
bal
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/0b/1081342062_0:0:2974:1672_1920x0_80_0_0_1829cebf1f3fcf7100b1a964fb7ca90a.jpg
Des citoyens de nombreux pays africains, de la Communauté des États indépendants, d’Asie de l’Est, du Moyen-Orient et d’Amérique latine et de nombreux pays africains ont participé au 10e Bal international de charité des cadets du Kremlin à Moscou. Voici quelques-uns: L'événement a été organisé en l’honneur du 80e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique et en soutien à l’opération militaire spéciale. Il a réuni 272 jeunes de 62 pays.
sud global
russie
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/0b/1081342062_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_61010dbdfa84c99332c93fa44f833b33.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sud global, russie, bal
sud global, russie, bal

Plus de 3.000 jeunes des pays du Sud dansent au bal du Kremlin

06:59 11.12.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev / Accéder à la base multimédiaLe 10e Bal international de charité des cadets du Kremlin à Moscou, le 10 décembre 2025
Le 10e Bal international de charité des cadets du Kremlin à Moscou, le 10 décembre 2025 - Sputnik Afrique, 1920, 11.12.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
Accéder à la base multimédia
S'abonner
Des citoyens de nombreux pays africains, de la Communauté des États indépendants, d’Asie de l’Est, du Moyen-Orient et d’Amérique latine et de nombreux pays africains ont participé au 10e Bal international de charité des cadets du Kremlin à Moscou.
Voici quelques-uns:
Algérie,
Égypte,
Ghana, Guinée,
Botswana,
Zambie,
Cameroun,
République du Congo,
Côte d’Ivoire,
Madagascar,
Malawi,
Mozambique,
Tchad,
Tunisie,
Éthiopie,
Nigeria.
L'événement a été organisé en l’honneur du 80e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique et en soutien à l’opération militaire spéciale. Il a réuni 272 jeunes de 62 pays.
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала