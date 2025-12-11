https://fr.sputniknews.africa/20251211/plus-de-3000-jeunes-des-pays-du-sud-dansent-au-bal-du-kremlin-1081342231.html

Plus de 3.000 jeunes des pays du Sud dansent au bal du Kremlin

2025-12-11T06:59+0100

Des citoyens de nombreux pays africains, de la Communauté des États indépendants, d’Asie de l’Est, du Moyen-Orient et d’Amérique latine et de nombreux pays africains ont participé au 10e Bal international de charité des cadets du Kremlin à Moscou. Voici quelques-uns: L'événement a été organisé en l’honneur du 80e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique et en soutien à l’opération militaire spéciale. Il a réuni 272 jeunes de 62 pays.

