Un avion militaire s'écrase à l'atterrissage au Soudan
Un avion militaire s'écrase à l'atterrissage au Soudan
Un avion de transport militaire soudanais s'est écrasé à l'atterrissage mardi sur une base aérienne de l'est du Soudan, provoquant la mort de tous les membres... 10.12.2025
Au moment où il tentait de se poser sur la base aérienne d'Osman Digna, dans la ville de Port-Soudan, sur la mer Rouge, l'avion-cargo, un Iliouchine Il-76, a subi une "défaillance technique" qui a causé le drame, selon une source militaire s'exprimant sous couvert d'anonymat. "Tous les membres de l'équipage ont été tués dans l'accident", a dit une autre source militaire, également sous couvert d'anonymat. L'armée soudanaise n'a pas révélé combien de personnes se trouvaient à bord et aucun bilan officiel n'a été donné.
Algérie Presse Service (APS)
Un avion militaire s'écrase à l'atterrissage au Soudan
Un avion de transport militaire soudanais s'est écrasé à l'atterrissage mardi sur une base aérienne de l'est du Soudan, provoquant la mort de tous les membres de son équipage, selon des sources militaires.
Au moment où il tentait de se poser sur la base aérienne d'Osman Digna, dans la ville de Port-Soudan, sur la mer Rouge, l'avion-cargo, un Iliouchine Il-76, a subi une "défaillance technique" qui a causé le drame, selon une source militaire s'exprimant sous couvert d'anonymat.
"Tous les membres de l'équipage ont été tués dans l'accident", a dit une autre source militaire, également sous couvert d'anonymat. L'armée soudanaise n'a pas révélé combien de personnes se trouvaient à bord et aucun bilan officiel n'a été donné.