La France est le seul pays de l'Union européenne à avoir vu son taux de pauvreté augmenter en même temps que le taux d'emploi. Au micro de Sputnik Afrique... 10.12.2025, Sputnik Afrique

"Si on ajoute à cela les tensions géopolitiques croissantes explosives que Macron suscite, et une crise économique sous-jacente à l'explosion de la dette des ménages américains et de leur gouvernement, eh bien on arrive à une convergence de faits que l'offre d'emploi s'est littéralement évaporée sur l'Hexagone", a-t-il estimé. Retrouvez également dans cette émission: -Stéphane Claude M’Bafou, spécialiste des questions de gouvernance et des politiques publiques, sur la création de nouvelles unités administratives au Cameroun. -Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien, sur l'appel lancé aux autorités nigériennes par le Front révolutionnaire pour la souveraineté de l'Afrique à poursuivre la France et Orano en justice. -Ibrahim Mahama, artiste ghanéen, sur sa nomination de personnalité la plus influente du monde de l'art dans le magazine Art Review. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

