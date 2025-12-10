Afrique
"L'offre d'emploi s'est littéralement évaporée sur l'Hexagone"
"L'offre d'emploi s'est littéralement évaporée sur l'Hexagone"
La France est le seul pays de l'Union européenne à avoir vu son taux de pauvreté augmenter en même temps que le taux d'emploi. Au micro de Sputnik Afrique... 10.12.2025, Sputnik Afrique
"L'offre d'emploi s'est littéralement évaporée sur l'Hexagone"
"L'offre d'emploi s'est littéralement évaporée sur l'Hexagone"
"Si on ajoute à cela les tensions géopolitiques croissantes explosives que Macron suscite, et une crise économique sous-jacente à l'explosion de la dette des ménages américains et de leur gouvernement, eh bien on arrive à une convergence de faits que l'offre d'emploi s'est littéralement évaporée sur l'Hexagone", a-t-il estimé. Retrouvez également dans cette émission: -Stéphane Claude M’Bafou, spécialiste des questions de gouvernance et des politiques publiques, sur la création de nouvelles unités administratives au Cameroun. -Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien, sur l'appel lancé aux autorités nigériennes par le Front révolutionnaire pour la souveraineté de l'Afrique à poursuivre la France et Orano en justice. -Ibrahim Mahama, artiste ghanéen, sur sa nomination de personnalité la plus influente du monde de l'art dans le magazine Art Review. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
"L'offre d'emploi s'est littéralement évaporée sur l'Hexagone"

14:40 10.12.2025
Zone de Contact
"L'offre d'emploi s'est littéralement évaporée sur l'Hexagone"
La France est le seul pays de l'Union européenne à avoir vu son taux de pauvreté augmenter en même temps que le taux d'emploi. Au micro de Sputnik Afrique, Thierry Laurent-Pellet, analyste géopolitique français, a décrypté cette situation paradoxale.
"Nous faisons face à une convergence de différents facteurs. On a un manque de qualification, une ubérisation de la société ayant créé des emplois pauvres, une raréfaction de l'offre du fait de la consommation en berne, qui est générée par un climat anxiogène. On a eu droit à la période Covid, qui a littéralement terrorisé les populations, puis la guerre en Ukraine, et les sanctions", a déclaré M. Laurent-Pellet au micro de Zone de Contact.
"Si on ajoute à cela les tensions géopolitiques croissantes explosives que Macron suscite, et une crise économique sous-jacente à l'explosion de la dette des ménages américains et de leur gouvernement, eh bien on arrive à une convergence de faits que l'offre d'emploi s'est littéralement évaporée sur l'Hexagone", a-t-il estimé.
Retrouvez également dans cette émission:
-Stéphane Claude M’Bafou, spécialiste des questions de gouvernance et des politiques publiques, sur la création de nouvelles unités administratives au Cameroun.
-Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien, sur l'appel lancé aux autorités nigériennes par le Front révolutionnaire pour la souveraineté de l'Afrique à poursuivre la France et Orano en justice.
-Ibrahim Mahama, artiste ghanéen, sur sa nomination de personnalité la plus influente du monde de l'art dans le magazine Art Review.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple PodcastsDeezerCastboxOvercastPodcast AddictPocket CastsAfripods- Spotify
► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
