Les rebelles du M23 pénètrent dans la ville stratégique d'Uvira dans l'est de la RDC

Soutenus par plusieurs milliers de soldats rwandais, les combattants sont entrés dans l'agglomération de cette ville située aux portes du Burundi voisin... 10.12.2025

république démocratique du congo (rdc)

rwanda

Cette avancée survient après qu'un nouvel accord "pour la paix" a été récemment signé par la RDC et le Rwanda à Washington. Les hostilités ont repris juste après la signature. Les États-Unis et plusieurs pays européens ont exhorté le 9 décembre, dans un communiqué commun, le M23 et Kigali à cesser "immédiatement" leur offensive en cours.Accusé de soutenir le M23, le Rwanda le nie.De son côté, la diplomatie burundaise a condamné le 8 décembre ce qu'elle a qualifié d'attaque rwandaise sur son territoire près de Cibitoke, une ville frontalière du Rwanda et de la RDC, qui a fait deux blessés, dont un enfant de 12 ans.

