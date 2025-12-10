Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20251210/la-russie-repondra-en-cas-de-deploiement-de-contingents-etrangers-en-ukraine---lavrov-1081311110.html
La Russie répondra en cas de déploiement de contingents étrangers en Ukraine - Lavrov
La Russie répondra en cas de déploiement de contingents étrangers en Ukraine - Lavrov
Sputnik Afrique
С'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie devant la chambre haute du parlement russe, ce 10 décembre. 10.12.2025, Sputnik Afrique
2025-12-10T08:42+0100
2025-12-10T08:42+0100
russie
sergueï lavrov
ukraine
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/0d/1080458715_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_b529681343315d8f237f5d8145b29ab8.jpg
"Comme l’a souligné le Président [Poutine], nous n’avons aucune intention d’entrer en guerre contre l’Europe. Mais nous répondrons à toute action hostile, y compris le déploiement de contingents militaires européens en Ukraine et l’expropriation de biens russes", a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères."Nous sommes déjà préparés à cette riposte", conclut-il.
russie
ukraine
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/0d/1080458715_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_4df4d0afba409168e5843737882c76de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
russie, sergueï lavrov, ukraine
russie, sergueï lavrov, ukraine

La Russie répondra en cas de déploiement de contingents étrangers en Ukraine - Lavrov

08:42 10.12.2025
© telegram sputnik_afrique / Accéder à la base multimédiaLe sommet Poutine-Trump reporté à cause d'informations transmises en coulisses, selon Lavrov
Le sommet Poutine-Trump reporté à cause d'informations transmises en coulisses, selon Lavrov - Sputnik Afrique, 1920, 10.12.2025
© telegram sputnik_afrique
/
Accéder à la base multimédia
S'abonner
С'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie devant la chambre haute du parlement russe, ce 10 décembre.
"Comme l’a souligné le Président [Poutine], nous n’avons aucune intention d’entrer en guerre contre l’Europe. Mais nous répondrons à toute action hostile, y compris le déploiement de contingents militaires européens en Ukraine et l’expropriation de biens russes", a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères.
"Nous sommes déjà préparés à cette riposte", conclut-il.
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала