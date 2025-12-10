https://fr.sputniknews.africa/20251210/la-russie-repondra-en-cas-de-deploiement-de-contingents-etrangers-en-ukraine---lavrov-1081311110.html
La Russie répondra en cas de déploiement de contingents étrangers en Ukraine - Lavrov
10 décembre
"Comme l’a souligné le Président [Poutine], nous n’avons aucune intention d’entrer en guerre contre l’Europe. Mais nous répondrons à toute action hostile, y compris le déploiement de contingents militaires européens en Ukraine et l’expropriation de biens russes", a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères."Nous sommes déjà préparés à cette riposte", conclut-il.
La Russie répondra en cas de déploiement de contingents étrangers en Ukraine - Lavrov
