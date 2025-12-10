Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
- Sputnik Afrique, 1920
Afrique en marche
Et si l'Afrique prenait son envol dans le contexte du monde multipolaire naissant? C’est à ce débat que L’Afrique en marche aimerait prendre part.
https://fr.sputniknews.africa/20251210/il-est-plausible-que-les-usa-recherchent-un-ou-des-partenaires-militaires-fiables-en-afrique-1081322865.html
"Il est plausible que les USA recherchent un ou des partenaires militaires fiables en Afrique"
"Il est plausible que les USA recherchent un ou des partenaires militaires fiables en Afrique"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Akram Kharief, expert en sécuritaire et en Défense, analyse la nouvelle stratégie militaire américaine en Afrique, en... 10.12.2025, Sputnik Afrique
2025-12-10T13:54+0100
2025-12-10T13:57+0100
afrique en marche
podcasts
états-unis
afrique
présence militaire
sahel
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/0a/1081322690_0:5:460:264_1920x0_80_0_0_e8f55310248c48b05bacf8d5be207721.jpg
"Il est plausible que les USA recherchent un ou des partenaires militaires fiables en Afrique"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Akram Kharief, expert en sécuritaire et en Défense, analyse la nouvelle stratégie militaire américaine en Afrique, en particulier au Sahel. "En réalité, la volonté de Washington est de se retirer des affaires en Afrique avec le maintien d'un dispositif basé sur les négociations économiques et les sanctions".
"De manière générale, les États-Unis sont en recul en Afrique sur le plan militaire depuis l'arrivée de Trump au pouvoir. Ils sont en panne de solution. […] En fait, il y a beaucoup d'incertitudes du côté de l'armée américaine, notamment de l´Africom, ce qui indiquait un manque d'inspiration et de stratégie, parce qu'eux-mêmes ne savaient pas s'ils allaient rester ou partir le lendemain", affirme Akram Kharief, expert en sécuritaire et en Défense, fondateur et animateur du site d’information militaire Menadefense.Selon l'expert, "le Maroc, à moyen terme, peut-être dans une dizaine d'années, finira par acquérir quelques F-35 américain. Ce qui n'est pas vraiment une très bonne chose pour le pays. En fait, en plus de son prix exorbitant, les performances de cet appareil ne se sont pas faites voir lors de la guerre Iran-Israël de 12 jours ou même lors de l'attaque israélienne contre le Qatar, même si dans les deux cas du point de vue de la domination aérienne Israël a surpassé ses adversaires".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
états-unis
afrique
sahel
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/0a/1081322690_52:0:409:268_1920x0_80_0_0_4b1fcac8070af42f709200f4ddba670a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
podcasts, états-unis, afrique, présence militaire, sahel, аудио
podcasts, états-unis, afrique, présence militaire, sahel, аудио

"Il est plausible que les USA recherchent un ou des partenaires militaires fiables en Afrique"

13:54 10.12.2025 (Mis à jour: 13:57 10.12.2025)
Afrique en marche
"Il est plausible que les USA recherchent un ou des partenaires militaires fiables en Afrique"
S'abonner
Louadj Kamal - Sputnik Afrique
Kamal Louadj
Tous les articlesÉcrire à l'auteur
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Akram Kharief, expert en sécuritaire et en Défense, analyse la nouvelle stratégie militaire américaine en Afrique, en particulier au Sahel. "En réalité, la volonté de Washington est de se retirer des affaires en Afrique avec le maintien d'un dispositif basé sur les négociations économiques et les sanctions".
"De manière générale, les États-Unis sont en recul en Afrique sur le plan militaire depuis l'arrivée de Trump au pouvoir. Ils sont en panne de solution. […] En fait, il y a beaucoup d'incertitudes du côté de l'armée américaine, notamment de l´Africom, ce qui indiquait un manque d'inspiration et de stratégie, parce qu'eux-mêmes ne savaient pas s'ils allaient rester ou partir le lendemain", affirme Akram Kharief, expert en sécuritaire et en Défense, fondateur et animateur du site d’information militaire Menadefense.
Néanmoins, Il souligne que "depuis janvier 2025, nous observons une sorte de relance d'activité de l'Africom, notamment au Sahel, même si elle timide. Le plus grand fait d'armes, si l'on peut dire, de l'Africom a été la signature d'un accord de défense avec l'Algérie dont le contenu est inconnu à ce jour. Cependant cet accord a été présenté par les responsables et les diplomates américains comme un immense succès que d'avoir effectué ce rapprochement entre l'armée algérienne et l'Africom. Il est tout à fait plausible que les États-Unis recherchent un ou de plusieurs partenaires militaires fiables en Afrique en vue de contrôler la région ou du moins avoir les moyens d'y rebondir".
Selon l'expert, "le Maroc, à moyen terme, peut-être dans une dizaine d'années, finira par acquérir quelques F-35 américain. Ce qui n'est pas vraiment une très bonne chose pour le pays. En fait, en plus de son prix exorbitant, les performances de cet appareil ne se sont pas faites voir lors de la guerre Iran-Israël de 12 jours ou même lors de l'attaque israélienne contre le Qatar, même si dans les deux cas du point de vue de la domination aérienne Israël a surpassé ses adversaires".
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple PodcastsAfripodsDeezerCastboxPodcast AddictSpotify
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала