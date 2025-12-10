https://fr.sputniknews.africa/20251210/il-est-plausible-que-les-usa-recherchent-un-ou-des-partenaires-militaires-fiables-en-afrique-1081322865.html
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Akram Kharief, expert en sécuritaire et en Défense, analyse la nouvelle stratégie militaire américaine en Afrique, en particulier au Sahel. "En réalité, la volonté de Washington est de se retirer des affaires en Afrique avec le maintien d'un dispositif basé sur les négociations économiques et les sanctions".
"De manière générale, les États-Unis sont en recul en Afrique sur le plan militaire depuis l'arrivée de Trump au pouvoir. Ils sont en panne de solution. […] En fait, il y a beaucoup d'incertitudes du côté de l'armée américaine, notamment de l´Africom, ce qui indiquait un manque d'inspiration et de stratégie, parce qu'eux-mêmes ne savaient pas s'ils allaient rester ou partir le lendemain", affirme Akram Kharief, expert en sécuritaire et en Défense, fondateur et animateur du site d’information militaire Menadefense.Selon l'expert, "le Maroc, à moyen terme, peut-être dans une dizaine d'années, finira par acquérir quelques F-35 américain. Ce qui n'est pas vraiment une très bonne chose pour le pays. En fait, en plus de son prix exorbitant, les performances de cet appareil ne se sont pas faites voir lors de la guerre Iran-Israël de 12 jours ou même lors de l'attaque israélienne contre le Qatar, même si dans les deux cas du point de vue de la domination aérienne Israël a surpassé ses adversaires".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Akram Kharief, expert en sécuritaire et en Défense, analyse la nouvelle stratégie militaire américaine en Afrique, en particulier au Sahel. "En réalité, la volonté de Washington est de se retirer des affaires en Afrique avec le maintien d'un dispositif basé sur les négociations économiques et les sanctions".
"De manière générale, les États-Unis sont en recul en Afrique sur le plan militaire depuis l'arrivée de Trump au pouvoir. Ils sont en panne de solution. […] En fait, il y a beaucoup d'incertitudes du côté de l'armée américaine, notamment de l´Africom,
ce qui indiquait un manque d'inspiration et de stratégie, parce qu'eux-mêmes ne savaient pas s'ils allaient rester ou partir le lendemain", affirme Akram Kharief,
expert en sécuritaire et en Défense, fondateur et animateur du site d’information militaire Menadefense.
Néanmoins, Il souligne que "depuis janvier 2025, nous observons une sorte de relance d'activité de l'Africom, notamment au Sahel, même si elle timide. Le plus grand fait d'armes, si l'on peut dire, de l'Africom a été la signature d'un accord de défense avec l'Algérie dont le contenu est inconnu à ce jour. Cependant cet accord a été présenté par les responsables et les diplomates américains comme un immense succès que d'avoir effectué ce rapprochement entre l'armée algérienne et l'Africom. Il est tout à fait plausible que les États-Unis recherchent un ou de plusieurs partenaires militaires fiables en Afrique en vue de contrôler la région ou du moins avoir les moyens d'y rebondir".
Selon l'expert, "le Maroc, à moyen terme, peut-être dans une dizaine d'années, finira par acquérir quelques F-35 américain. Ce qui n'est pas vraiment une très bonne chose pour le pays. En fait, en plus de son prix exorbitant, les performances de cet appareil ne se sont pas faites voir lors de la guerre Iran-Israël de 12 jours ou même lors de l'attaque israélienne contre le Qatar, même si dans les deux cas du point de vue de la domination aérienne Israël a surpassé ses adversaires".
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify