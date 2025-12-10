https://fr.sputniknews.africa/20251210/il-est-plausible-que-les-usa-recherchent-un-ou-des-partenaires-militaires-fiables-en-afrique-1081322865.html

"Il est plausible que les USA recherchent un ou des partenaires militaires fiables en Afrique"

"Il est plausible que les USA recherchent un ou des partenaires militaires fiables en Afrique"

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Akram Kharief, expert en sécuritaire et en Défense, analyse la nouvelle stratégie militaire américaine en Afrique, en... 10.12.2025, Sputnik Afrique

2025-12-10T13:54+0100

2025-12-10T13:54+0100

2025-12-10T13:57+0100

afrique en marche

podcasts

états-unis

afrique

présence militaire

sahel

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/0a/1081322690_0:5:460:264_1920x0_80_0_0_e8f55310248c48b05bacf8d5be207721.jpg

"Il est plausible que les USA recherchent un ou des partenaires militaires fiables en Afrique" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Akram Kharief, expert en sécuritaire et en Défense, analyse la nouvelle stratégie militaire américaine en Afrique, en particulier au Sahel. "En réalité, la volonté de Washington est de se retirer des affaires en Afrique avec le maintien d'un dispositif basé sur les négociations économiques et les sanctions".

"De manière générale, les États-Unis sont en recul en Afrique sur le plan militaire depuis l'arrivée de Trump au pouvoir. Ils sont en panne de solution. […] En fait, il y a beaucoup d'incertitudes du côté de l'armée américaine, notamment de l´Africom, ce qui indiquait un manque d'inspiration et de stratégie, parce qu'eux-mêmes ne savaient pas s'ils allaient rester ou partir le lendemain", affirme Akram Kharief, expert en sécuritaire et en Défense, fondateur et animateur du site d’information militaire Menadefense.Selon l'expert, "le Maroc, à moyen terme, peut-être dans une dizaine d'années, finira par acquérir quelques F-35 américain. Ce qui n'est pas vraiment une très bonne chose pour le pays. En fait, en plus de son prix exorbitant, les performances de cet appareil ne se sont pas faites voir lors de la guerre Iran-Israël de 12 jours ou même lors de l'attaque israélienne contre le Qatar, même si dans les deux cas du point de vue de la domination aérienne Israël a surpassé ses adversaires".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

états-unis

afrique

sahel

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, états-unis, afrique, présence militaire, sahel, аудио