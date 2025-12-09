Les zones résidentielles de Krasnoarmeïsk font l'objet d'inspections et plus de 200 personnes ont été évacuées vers des zones sécurisées. Les zones résidentielles de Krasnoarmeïsk font l'objet d'inspections et plus de 200 personnes ont été évacuées vers des zones sécurisées.

Les troupes russes poursuivent leur offensive dans la quasi-totalité du district militaire Nord.

Après la libération de Krasnoarmeïsk, l'objectif principal du "Centre" est d'éliminer les formations des Forces armées ukrainiennes encerclées près de Dimitrov.

Plus de 30 % des bâtiments de cette ville sont déjà libérés.