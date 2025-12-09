https://fr.sputniknews.africa/20251209/la-prise-de-krasnoarmeisk-est-une-etape-cruciale-dans-la-liberation-du-donbass--chef-detat-major--1081278877.html
La prise de Krasnoarmeïsk est une étape cruciale dans la libération du Donbass – chef d'état-major
La prise de Krasnoarmeïsk est une étape cruciale dans la libération du Donbass – chef d'état-major
Sputnik Afrique
Valery Guérassimov a inspecté l'avancement des missions de combat menées par les unités du groupement "Centre". Voici les points clés de son discours: 09.12.2025, Sputnik Afrique
2025-12-09T06:58+0100
2025-12-09T06:58+0100
2025-12-09T06:58+0100
donbass
valéri guérassimov
ukraine
russie
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1e/1080046502_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_dff7e6fe04b9505abe529540b749994c.jpg
donbass
ukraine
russie
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1e/1080046502_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_2e69ece1723f9bb7786d60681dd48e89.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donbass, valéri guérassimov, ukraine, russie
donbass, valéri guérassimov, ukraine, russie
La prise de Krasnoarmeïsk est une étape cruciale dans la libération du Donbass – chef d'état-major
Valery Guérassimov a inspecté l'avancement des missions de combat menées par les unités du groupement "Centre". Voici les points clés de son discours:
Les zones résidentielles de Krasnoarmeïsk font l'objet d'inspections et plus de 200 personnes ont été évacuées vers des zones sécurisées.
Les troupes russes poursuivent leur offensive dans la quasi-totalité du district militaire Nord.
Après la libération de Krasnoarmeïsk, l'objectif principal du "Centre" est d'éliminer les formations des Forces armées ukrainiennes encerclées près de Dimitrov.
Plus de 30 % des bâtiments de cette ville sont déjà libérés.
Par ailleurs, Guérassimov a remis des décorations d'État aux militaires qui se sont le plus distingués lors de la libération de Krasnoarmeïsk.