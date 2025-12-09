https://fr.sputniknews.africa/20251209/fortifi-lushima--le-colonialisme-francais-netait-quun-tigre-en-papier-1081295609.html

Fortifi Lushima : “Le colonialisme français n’était qu’un tigre en papier”

Depuis la nationalisation de la Somaïr en juin 2025, le Niger et Orano se livrent un bras de fer qui dépasse la simple question minière. Au cœur de cette... 09.12.2025, Sputnik Afrique

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, Fortifi Lushima, coordinateur de l’ONG Urgence Panafricaniste en RDC, décrypte ce tournant majeur pour la souveraineté africaine.Selon Fortifi Lushima, ce moment n’est pas seulement la fin d’un partenariat, mais la fin d’une illusion. Le panafricaniste rappelle que pendant des décennies, l’uranium nigérien a surtout enrichi l’oligarchie française tandis que le peuple, lui, restait privé d’eau potable, d’électricité et de sécurité élémentaire.Pour lui, la décision des autorités nigériennes de révoquer le permis d’Orano, de vendre elles-mêmes leur uranium et de rejeter l’arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) marque un tournant profond : celui d’une réappropriation politique et historique.Dans cette perspective, affirme-t-il, le Niger incarne aujourd’hui un exemple désormais impossible à ignorer, appelant les pays africains à l’unité, à la coopération régionale et à la fin du statu quo néocolonial qui a longtemps figé le continent.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

