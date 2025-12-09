https://fr.sputniknews.africa/20251209/fortifi-lushima--le-colonialisme-francais-netait-quun-tigre-en-papier-1081295609.html
Fortifi Lushima : “Le colonialisme français n’était qu’un tigre en papier”
Fortifi Lushima : “Le colonialisme français n’était qu’un tigre en papier”
Sputnik Afrique
Depuis la nationalisation de la Somaïr en juin 2025, le Niger et Orano se livrent un bras de fer qui dépasse la simple question minière. Au cœur de cette... 09.12.2025, Sputnik Afrique
2025-12-09T15:01+0100
2025-12-09T15:01+0100
2025-12-09T15:01+0100
avenir souverain
podcasts
niger
minerais
uranium
orano, ex-areva
ressources naturelles
multinationales
pillage
pollution
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/09/1081295201_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_6d4fee1596aaf934ccbfdb8fb8304a2b.jpg
Fortifi Lushima : “Le colonialisme français n’était qu’un tigre en papier”
Sputnik Afrique
Depuis la nationalisation de la Somaïr en juin 2025, le Niger et Orano se livrent un bras de fer qui dépasse la simple question minière. Au cœur de cette crise, une bataille sur la souveraineté, la valeur réelle des ressources africaines et la fin d’un modèle de coopération qui profitait davantage à Paris qu’à Niamey.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, Fortifi Lushima, coordinateur de l’ONG Urgence Panafricaniste en RDC, décrypte ce tournant majeur pour la souveraineté africaine.Selon Fortifi Lushima, ce moment n’est pas seulement la fin d’un partenariat, mais la fin d’une illusion. Le panafricaniste rappelle que pendant des décennies, l’uranium nigérien a surtout enrichi l’oligarchie française tandis que le peuple, lui, restait privé d’eau potable, d’électricité et de sécurité élémentaire.Pour lui, la décision des autorités nigériennes de révoquer le permis d’Orano, de vendre elles-mêmes leur uranium et de rejeter l’arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) marque un tournant profond : celui d’une réappropriation politique et historique.Dans cette perspective, affirme-t-il, le Niger incarne aujourd’hui un exemple désormais impossible à ignorer, appelant les pays africains à l’unité, à la coopération régionale et à la fin du statu quo néocolonial qui a longtemps figé le continent.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
niger
afrique
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/09/1081295201_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_6b7af804bd00d548760527a66b8a7502.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
podcasts, niger, minerais, uranium, orano, ex-areva, ressources naturelles, multinationales, pillage, pollution, environnement, afrique, alliance des états du sahel (aes), abdourahamane tiani, souveraineté, аудио
podcasts, niger, minerais, uranium, orano, ex-areva, ressources naturelles, multinationales, pillage, pollution, environnement, afrique, alliance des états du sahel (aes), abdourahamane tiani, souveraineté, аудио
Fortifi Lushima : “Le colonialisme français n’était qu’un tigre en papier”
Depuis la nationalisation de la Somaïr en juin 2025, le Niger et Orano se livrent un bras de fer qui dépasse la simple question minière. Au cœur de cette crise, une bataille sur la souveraineté, la valeur réelle des ressources africaines et la fin d’un modèle de coopération qui profitait davantage à Paris qu’à Niamey.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, Fortifi Lushima,
coordinateur de l’ONG Urgence Panafricaniste en RDC, décrypte ce tournant
majeur pour la souveraineté africaine.
Selon Fortifi Lushima,
ce moment n’est pas seulement la fin d’un partenariat, mais la fin d’une illusion. Le panafricaniste rappelle que pendant des décennies, l’uranium nigérien
a surtout enrichi l’oligarchie française tandis que le peuple, lui, restait privé d’eau potable, d’électricité et de sécurité élémentaire.
Pour lui, la décision des autorités nigériennes de révoquer le permis d’Orano, de vendre elles-mêmes leur uranium et de rejeter l’arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) marque un tournant profond
: celui d’une réappropriation politique et historique.
Dans cette perspective, affirme-t-il, le Niger incarne aujourd’hui un exemple désormais impossible à ignorer, appelant les pays africains à l’unité, à la coopération régionale et à la fin du statu quo néocolonial qui a longtemps figé le continent.
“Le Niger a de l'uranium, mais cet uranium a plus bénéficié à la France, au pouvoir français, à l'oligarchie française qu'au peuple nigérien. Et aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des avancées parce que quelque part, il y a, il faut le dire, une réappropriation de ressources. Et la souveraineté passe justement par la maîtrise de votre terre [...] Parce que c'est ça l'Indépendance et c'est ça l'autodétermination. L'autodétermination, c'est la capacité pour un peuple de décider lui-même de sa propre destinée, de choisir ses propres partenaires. Je pense qu'aujourd'hui, le Niger est un bon exemple dans ce cas historique [...] Et donc aujourd'hui, l'Africain est en train de comprendre qu'en réalité, le colonialisme français n'était qu'un tigre en papier. Et que nous devons agir comme des hommes, nous ne sommes pas des sous-hommes” a-t-il conclu.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify