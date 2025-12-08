https://fr.sputniknews.africa/20251208/trump-se-dit-un-peu-decu-que-zelensky-nait-pas-lu-la-proposition-us-sur-la-resolution-du-conflit-1081246596.html
Trump se dit "un peu déçu" que Zelensky n'ait pas lu la proposition US sur la résolution du conflit
Trump se dit "un peu déçu" que Zelensky n'ait pas lu la proposition US sur la résolution du conflit
Trump s'est dit "un peu déçu" que Zelensky n'ait pas pris connaissance de la proposition américaine visant à résoudre le conflit ukrainien.
Des négociations sur le processus de paix sont en cours avec le Président russe et les dirigeants ukrainiens, a déclaré le dirigeant américain lors d'une cérémonie au John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Le 2 décembre, Poutine a reçu au Kremlin l'envoyé spécial du président américain, Steven Witkoff, ainsi que le gendre de Trump, Jared Kushner. Les deux parties ont passé environ cinq heures à discuter de l'essentiel du plan de paix, mais aucun accord n'a encore été trouvé.Comme l'a indiqué plus tard Vladimir Poutine, Washington a divisé les 27 points en quatre lots et a proposé de les examiner séparément. Il a précisé qu'il devait passer en revue la quasi-totalité d'entre eux, car Moscou était en désaccord sur certains points.
