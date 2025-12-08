https://fr.sputniknews.africa/20251208/soudan-le-sg-de-lonu-consterne-par-les-attaques-meurtrieres-contre-enfants-et-civils-1081246466.html

Soudan: le SG de l'ONU "consterné" par les attaques meurtrières contre enfants et civils

08.12.2025

Au moins trois frappes de drones ont été signalées jeudi dernier dans la ville de Kalogi, dans l’État du Kordofan du Sud : deux ont touché une école maternelle et une troisième a frappé un hôpital où des blessés étaient en cours de traitement.Guterres déplore également l’attaque, perpétrée le même jour, contre un convoi humanitaire du Programme alimentaire mondial, qui transportait de l’aide vers le Nord-Darfour. L’attaque aérienne a endommagé un camion du PAM et grièvement blessé le chauffeur.Rappelant que la crise humanitaire dans la région du Kordofan continue de s’aggraver — la famine ayant été confirmée à Kadugli, capitale de l'État du Kordofan du Sud — l’ONU souligne que les violations et atteintes effroyables aux droits humains signalées à El Fasher ces derniers mois “ne doivent pas se reproduire dans la région du Kordofan”.Dans son communiqué, le chef de l’ONU “exhorte tous les États ayant une influence sur les parties prenantes à agir immédiatement et à user de leur influence pour obtenir un arrêt immédiat des combats et mettre fin aux flux d’armes qui alimentent le conflit”.Il appelle les parties à respecter leurs obligations en vertu du droit international et les exhorte, une nouvelle fois, à convenir d’une cessation immédiate des hostilités et à reprendre les pourparlers afin de “parvenir à un cessez-le-feu durable et à un processus politique global, inclusif et mené par les Soudanais eux-mêmes”.

