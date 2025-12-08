Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
- Sputnik Afrique, 1920
Tandem
L'émission décrypte l'actualité sous un angle régional et international, avec un focus sur le Sahel et l'AES. Elle réunit des personnalités aux profils variés pour une conversation dynamique où les idées s’enrichissent et se répondent, formant un dialogue constructif qui fait avancer la réflexion.
https://fr.sputniknews.africa/20251208/siama-2025-lartisanat-au-cur-du-developpement-1081264675.html
SIAMA 2025: L’artisanat au cœur du développement
SIAMA 2025: L’artisanat au cœur du développement
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de Tandem, Mamadou Minkoro Traoré, président de l’Assemblée permanente des Chambres de métiers du Mali (APCM), explique l’importance du Salon... 08.12.2025, Sputnik Afrique
2025-12-08T15:00+0100
2025-12-08T15:03+0100
tandem
podcasts
artisanat
art
culture
sahel
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/08/1081264497_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_606d469270caa1f70588a6a9797aff26.jpg
SIAMA 2025: L’artisanat au cœur du développement
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de Tandem, Mamadou Minkoro Traoré, président de l’Assemblée permanente des Chambres de métiers du Mali (APCM), explique l’importance du Salon international de l’Artisanat au Mali.
“Les régionaux arrivent avec des produits en stock. Depuis très longtemps, ils n'ont pas un espace d'écouler ses produits, donc le SIAMAN constitue un espace d'écoulement des produits en stock pour certaines régions du Mali. Donc je disais également que c'est le lieu de rencontrer les grands acheteurs”, souligne Mamadou Minkoro Traoré, Président de l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers du Mali (APCM), institution faîtière qui accompagne et représente l’ensemble du secteur de l’artisanat au Mali.Selon M. Mamadou Minkoro Traoré, cette fête renforce les échanges entre les pays de Sahel: “Cette cinquième édition a pour invités d'honneur deux pays, les deux autres pays de l'AES: à savoir le Burkina et le Niger […] On va créer des plateformes AES pour que les trois pays montrent ce que nous savons faire. Donc d'abord, avec des vitrines virtuelles, et après il y aura des rencontres où on peut montrer notre savoir-faire régulièrement ”.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox
sahel
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Issiaka Coulibaly
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png
Issiaka Coulibaly
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/08/1081264497_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2e6499a5827c659ddc1e1f72ebcd28ef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
podcasts, artisanat, art, culture, sahel, аудио
podcasts, artisanat, art, culture, sahel, аудио

SIAMA 2025: L’artisanat au cœur du développement

15:00 08.12.2025 (Mis à jour: 15:03 08.12.2025)
Tandem
SIAMA 2025: L’artisanat au cœur du développement
S'abonner
- Sputnik Afrique
Issiaka Coulibaly
Tous les articles
Dans cet épisode de Tandem, Mamadou Minkoro Traoré, président de l’Assemblée permanente des Chambres de métiers du Mali (APCM), explique l’importance du Salon international de l’Artisanat au Mali.
“Les régionaux arrivent avec des produits en stock. Depuis très longtemps, ils n'ont pas un espace d'écouler ses produits, donc le SIAMAN constitue un espace d'écoulement des produits en stock pour certaines régions du Mali. Donc je disais également que c'est le lieu de rencontrer les grands acheteurs”, souligne Mamadou Minkoro Traoré, Président de l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers du Mali (APCM), institution faîtière qui accompagne et représente l’ensemble du secteur de l’artisanat au Mali.
Les problèmes principaux des artisans maliens restent le financement et la formation: “Nous plaidons auprès des plus autres autorités, des institutions financières. L'accès aux crédits également, malgré que c'est difficile parce que nous ne répondons pas aux exigences des banques qui demandent souvent des titres fonciers […] L'un des premiers défis, c'est la formation aujourd'hui”.
Selon M. Mamadou Minkoro Traoré, cette fête renforce les échanges entre les pays de Sahel: “Cette cinquième édition a pour invités d'honneur deux pays, les deux autres pays de l'AES: à savoir le Burkina et le Niger […] On va créer des plateformes AES pour que les trois pays montrent ce que nous savons faire. Donc d'abord, avec des vitrines virtuelles, et après il y aura des rencontres où on peut montrer notre savoir-faire régulièrement ”.
► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.
Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала