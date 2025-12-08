https://fr.sputniknews.africa/20251208/siama-2025-lartisanat-au-cur-du-developpement-1081264675.html
SIAMA 2025: L’artisanat au cœur du développement
SIAMA 2025: L’artisanat au cœur du développement
Dans cet épisode de Tandem, Mamadou Minkoro Traoré, président de l’Assemblée permanente des Chambres de métiers du Mali (APCM), explique l’importance du Salon international de l’Artisanat au Mali.
“Les régionaux arrivent avec des produits en stock. Depuis très longtemps, ils n'ont pas un espace d'écouler ses produits, donc le SIAMAN constitue un espace d'écoulement des produits en stock pour certaines régions du Mali. Donc je disais également que c'est le lieu de rencontrer les grands acheteurs”, souligne Mamadou Minkoro Traoré, Président de l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers du Mali (APCM), institution faîtière qui accompagne et représente l’ensemble du secteur de l’artisanat au Mali.Selon M. Mamadou Minkoro Traoré, cette fête renforce les échanges entre les pays de Sahel: “Cette cinquième édition a pour invités d'honneur deux pays, les deux autres pays de l'AES: à savoir le Burkina et le Niger […] On va créer des plateformes AES pour que les trois pays montrent ce que nous savons faire. Donc d'abord, avec des vitrines virtuelles, et après il y aura des rencontres où on peut montrer notre savoir-faire régulièrement ”.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox
Les problèmes principaux des artisans maliens restent le financement et la formation: “Nous plaidons auprès des plus autres autorités, des institutions financières. L'accès aux crédits également, malgré que c'est difficile parce que nous ne répondons pas aux exigences des banques qui demandent souvent des titres fonciers […] L'un des premiers défis, c'est la formation aujourd'hui”.
Selon M. Mamadou Minkoro Traoré, cette fête renforce les échanges entre les pays de Sahel: “Cette cinquième édition a pour invités d'honneur deux pays, les deux autres pays de l'AES: à savoir le Burkina et le Niger […] On va créer des plateformes AES pour que les trois pays montrent ce que nous savons faire. Donc d'abord, avec des vitrines virtuelles, et après il y aura des rencontres où on peut montrer notre savoir-faire régulièrement ”.
