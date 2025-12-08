https://fr.sputniknews.africa/20251208/siama-2025-lartisanat-au-cur-du-developpement-1081264675.html

SIAMA 2025: L’artisanat au cœur du développement

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de Tandem, Mamadou Minkoro Traoré, président de l'Assemblée permanente des Chambres de métiers du Mali (APCM), explique l'importance du Salon

SIAMA 2025: L’artisanat au cœur du développement Sputnik Afrique Dans cet épisode de Tandem, Mamadou Minkoro Traoré, président de l’Assemblée permanente des Chambres de métiers du Mali (APCM), explique l’importance du Salon international de l’Artisanat au Mali.

“Les régionaux arrivent avec des produits en stock. Depuis très longtemps, ils n'ont pas un espace d'écouler ses produits, donc le SIAMAN constitue un espace d'écoulement des produits en stock pour certaines régions du Mali. Donc je disais également que c'est le lieu de rencontrer les grands acheteurs”, souligne Mamadou Minkoro Traoré, Président de l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers du Mali (APCM), institution faîtière qui accompagne et représente l’ensemble du secteur de l’artisanat au Mali.Selon M. Mamadou Minkoro Traoré, cette fête renforce les échanges entre les pays de Sahel: “Cette cinquième édition a pour invités d'honneur deux pays, les deux autres pays de l'AES: à savoir le Burkina et le Niger […] On va créer des plateformes AES pour que les trois pays montrent ce que nous savons faire. Donc d'abord, avec des vitrines virtuelles, et après il y aura des rencontres où on peut montrer notre savoir-faire régulièrement ”.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox

