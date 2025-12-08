https://fr.sputniknews.africa/20251208/les-americains-ont-compris-que-la-russie-ne-va-pas-secrouler-1081266209.html

"Les Américains ont compris que la Russie ne va pas s'écrouler"

Les Etats-Unis ont dévoilé récemment leur nouvelle stratégie de sécurité nationale. Dans ce document, la Russie et la Chine ne sont plus considérées comme... 08.12.2025, Sputnik Afrique

"Depuis mars 2022, la Russie veut que cette guerre s'arrête. C'est invariablement les Européens qui ont tout fait pour saboter. Alors je ne dis pas que les Américains n'étaient pas mécontents, puisque ça leur apporte des centaines de milliards. Mais n'empêche que l'Europe s'est auto-suicidée. Pourquoi ? C'est la question à laquelle il faudra qu'on réponde", a-t-il ajouté. Retrouvez également dans cette émission: -Lanciné Bakayoko, journaliste ivoirien et consultant en économie sur le gazoduc Atlantique Afrique qui va relier le Maroc au Nigeria. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

