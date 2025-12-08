https://fr.sputniknews.africa/20251208/les-americains-ont-compris-que-la-russie-ne-va-pas-secrouler-1081266209.html
"Les Américains ont compris que la Russie ne va pas s'écrouler"
Les Etats-Unis ont dévoilé récemment leur nouvelle stratégie de sécurité nationale. Dans ce document, la Russie et la Chine ne sont plus considérées comme...
"Depuis mars 2022, la Russie veut que cette guerre s'arrête. C'est invariablement les Européens qui ont tout fait pour saboter. Alors je ne dis pas que les Américains n'étaient pas mécontents, puisque ça leur apporte des centaines de milliards. Mais n'empêche que l'Europe s'est auto-suicidée. Pourquoi ? C'est la question à laquelle il faudra qu'on réponde", a-t-il ajouté. Retrouvez également dans cette émission: -Lanciné Bakayoko, journaliste ivoirien et consultant en économie sur le gazoduc Atlantique Afrique qui va relier le Maroc au Nigeria.
"Les Américains ont compris que la Russie ne va pas s'écrouler"
Les Etats-Unis ont dévoilé récemment leur nouvelle stratégie de sécurité nationale. Dans ce document, la Russie et la Chine ne sont plus considérées comme adversaires stratégiques. Pour Sputnik Afrique, l'analyste français Bertrand Scholler a décrypté les nouveautés de cette nouvelle stratégie de sécurité américaine.
"Les Américains ont compris, ils n'ont pas du tout fait la même analyse que beaucoup d'Européens. C'est que la Russie non seulement ne va pas s'écrouler, mais que chaque cycle de sanctions a renforcé la Russie. Donc étonnamment, mais en réalité c'est toujours comme ça que ça se passe, mais étonnamment parce que beaucoup de gens avec le mot sanctions pensent que celui qui est la cible des sanctions souffre. Non, la Russie a montré sa résilience, elle a montré qu'elle n'était pas isolée et qu'elle avait en interne les ressources de trouver des solutions à tous que les sanctions étaient censées la priver", a déclaré M.Scholler au micro de Zone de Contact.
Retrouvez également dans cette émission:
-Lanciné Bakayoko, journaliste ivoirien et consultant en économie sur le gazoduc Atlantique Afrique qui va relier le Maroc au Nigeria.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact