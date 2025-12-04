https://fr.sputniknews.africa/20251204/poutine-se-rend-en-inde-je-suis-tres-heureux-de-rencontrer-mon-ami-narendra-modi-1081108824.html

Poutine se rend en Inde: "Je suis très heureux de rencontrer mon ami, Narendra Modi"

En amont de sa visite officielle dans le pays, le Président russe a déclaré à India Today qu’il était lié au Premier ministre indien non seulement par des... 04.12.2025, Sputnik Afrique

Quant à la coopération entre Moscou et New Delhi, le dirigeant russe a évoqué "un plan à grande échelle pour l'avenir, notamment dans les domaines de la technologie, de l'espace et de l'énergie nucléaire".Vladimir Poutine y est attendu les 4 et 5 décembre.Le programme de la visite prévoit notamment:

