Poutine: la Russie libérera le Donbass et la Novorossiya par la force ou autrement
vladimir poutine, russie, ukraine
Poutine: la Russie libérera le Donbass et la Novorossiya par la force ou autrement
07:55 04.12.2025 (Mis à jour: 08:13 04.12.2025)
C'est ce qu'a déclaré le Président russe deux jours après avoir tenu le 2 décembre les négociations sur le règlement du conflit ukrainien avec l'envoyé spécial américain Steve Witkoff et le gendre de Trump, Kushner, au Kremlin.