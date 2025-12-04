La rencontre avec Witkoff et Kushner a été très utile - Poutine
07:51 04.12.2025 (Mis à jour: 08:15 04.12.2025)
© telegram sputnik_afrique / Accéder à la base multimédiaLa rencontre avec Witkoff et Kushner a été très utile - Poutine
© telegram sputnik_afrique/
S'abonner
"Je pense qu'il est trop tôt pour se prononcer, mais cette réunion était nécessaire", a déclaré le Président russe tout en commentant lesnégociations sur le règlement du conflit ukrainien, tenues le 2 décembre, avec l'envoyé spécial américain Steve Witkoff et le gendre de Trump, Kushner, au Kremlin.
Ses autres points clés sur cette réunion au Kremlin:
Les propositions apportées par la partie américaine à Moscou s'appuyaient, d'une manière ou d'une autre, sur les accords conclus avec le Président Trump en Alaska.
Nous avons dû examiner presque chaque point, ce qui explique la longueur de la réunion.
La Russie a tenté de nouer des relations entre le Donbass et l'Ukraine, mais Kiev ne l'a pas reconnu et les républiques ont refusé d'en faire partie, exprimant leur désaccord lors d'un référendum.
La Russie a proposé que l'Ukraine retire ses troupes du Donbass et renonce à toute action militaire, mais Kiev préfère poursuivre les combats.
La partie américaine a divisé les 27 points du plan Trump en quatre lots et a proposé de les examiner séparément.
Les représentants américains mènent actuellement une diplomatie de navette.
La Russie n’a pas l’intention de réintégrer le G8.