De Carélie à la Tchoukotka, les langues des peuples de la Russie

Dans ce nouvel épisode de Russie: Terre de Culture, découvrons la diversité linguistique de la Russie. Dans ce pays, on parle environ 270 langues et dialectes... 04.12.2025, Sputnik Afrique

De Carélie à la Tchoukotka, les langues des peuples de la Russie Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode de Russie: Terre de Culture, découvrons la diversité linguistique de la Russie. Dans ce pays, on parle environ 270 langues et dialectes. Comment coexistent-ils? Pourquoi a-t-il été important d'instaurer récemment la Fête des langues des peuples de la Russie?

Pour décortiquer ce problème, retrouvons au micro de Sputnik Svetlana Moskvitcheva, docteure en linguistique à l'Université russe de l'Amitié des Peuples.D'après elle, pour sauvegarder les langues des peuples de tel ou tel pays, il faut un véritable éventail de mesures, d'efforts et de moyens:- préparer le corps professoral,- enseignement dans des facultés spécialisées,- presse écrite et orale existant en langue locale,- art régional, comme les théâtres.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

