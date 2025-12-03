https://fr.sputniknews.africa/20251203/le-12e-congres-pratiques-innovantes-science-et-entreprise-sest-tenu-a-moscou-1081090171.html

Le 12e Congrès "Pratiques innovantes: Science et Entreprise" s'est tenu à Moscou

Le 12e Congrès "Pratiques innovantes: Science et Entreprise" s'est tenu à Moscou

03.12.2025

Le 2 décembre, 19 événements ont eu lieu dans le cadre du Congrès, réunissant plus de 2.000 participants, parmi lesquels des hauts fonctionnaires et des experts de renom issus d'organismes gouvernementaux, de grandes entreprises russes, d'institutions de développement, de sociétés d'investissement, ainsi que des représentants d'universités, d'instituts de recherche et d'entreprises russes de haute technologie. Pour la première fois, le Congrès proposait un espace "Apprendre par l'exemple", où des intervenants ont démontré, à travers des formats interactifs, comment une approche innovante se traduit dans des projets concrets. Les principaux thèmes abordés incluaient les mutations induites par la transition vers un monde multipolaire et le rôle de la Russie dans la redéfinition du système mondial. Lors de la séance plénière, les participants ont débattu de la manière dont, dans le contexte de la mondialisation et de la numérisation, une nouvelle culture de l'innovation garantira la croissance économique russe et un dialogue mutuellement bénéfique avec les autres pays. Un modèle d'interaction tripartite entre science, entreprise et culture, axé sur l'acquisition d'un leadership technologique, s'avère être un facteur déterminant à cet égard. Innopraktika a toujours placé l'interaction humaine au cœur de l'économie innovante, convaincue que c'est la communication humaine qui tisse des liens entre les acteurs du marché aux niveaux régional et international. C'est pourquoi le thème du Congrès propose d'examiner la dépendance du développement économique à l'égard de l'interaction entre différentes sphères de la vie: la science et les affaires, la culture et l'État. Natalia Popova, première directrice générale adjointe d'Innopraktika, a souligné le dynamisme du secteur des hautes technologies en Russie, comme en témoigne le classement Techuspekh. Ce classement révèle que 104 entreprises affichent une croissance de leur chiffre d'affaires pouvant atteindre 58% par an, et que 142 "champions nationaux" s'efforcent de promouvoir les hautes technologies russes sur le marché mondial. Afin de soutenir ces entreprises leaders, le Centre d'ingénierie de l'innovation, membre de l'écosystème Innopraktika, met en œuvre avec succès un dispositif d'accompagnement des entreprises technologiques. À titre d'exemple, un contrat d'un milliard de roubles a été attribué au fabricant serbe de compresseurs de gaz RUMO suite à des essais d'équipements pour Gazprom. Ces succès illustrent parfaitement la synergie: Le mécanisme de "croissance" et les pôles d'exportation incarnent le lien entre science et commerce, tandis que les projets culturels internationaux créent ce même climat de confiance propice à la conclusion de contrats de plusieurs millions de dollars, à l'instar de l'accord conclu avec nos partenaires serbes."Depuis sa première édition à l'Université d'État de Moscou, le congrès organisé par Innopraktika est devenu une plateforme efficace de collaboration entre entreprises, institutions scientifiques et éducatives et instituts de développement", a souligné Viktor Sadovnitchi, recteur de l'Université d'État Lomonossov de Moscou et académicien de l'Académie des sciences de Russie, dans son discours. L’étude des nouvelles technologies contribuera à renforcer la souveraineté technologique de la Russie et à améliorer l’interaction entre la science et le monde des affaires. Sergueï Kravtsov, ministre russe de l’Éducation, a souligné que la science, le monde des affaires et la culture influencent le monde par l’intermédiaire des personnes qui y travaillent. Leurs connaissances et leur vision du monde déterminent son évolution, pour le meilleur ou pour le pire. Et c’est le système d’éducation scolaire qui en pose les fondements. Le système établi d’acquisition des connaissances fondamentales est désormais complété naturellement par un travail éducatif visant à former des individus soucieux non seulement de leur propre bien-être, mais aussi du bien commun.Le ministre russe de l'Éducation a salué la réussite des projets éducatifs visant à inculquer des valeurs essentielles aux écoliers. Dmitri Bakanov, PDG de la société d'État Roscosmos, estime qu'il est important d'impliquer les jeunes dans le développement d'un écosystème de ressources humaines autour de l'industrie spatiale afin de créer des solutions plus compétitives. Il a cité en exemple le projet "Cosmoproryv", destiné à soutenir les jeunes de moins de 25 ans souhaitant faire carrière dans l'astronautique. Ceci est d'autant plus pertinent que le gouvernement implique de plus en plus les entreprises dans le développement des technologies spatiales. De son côté, la ministre de l’Agriculture, Oksana Loute, interrogée sur les mécanismes permettant de maintenir un flux constant de personnel motivé "sur terre" dans le secteur agro-industriel, a déclaré que des efforts systématiques sont déployés à cet effet, notamment des projets scolaires et une approche spécifique de l’enseignement secondaire et supérieur. Ce système de formation à plusieurs niveaux débute par des cours d’agriculture dans les écoles rurales, dont le nombre a déjà atteint 1.000 dans les régions russes (et devrait atteindre 18.000 d’ici 2030). La recherche de jeunes talents scolaires est menée conjointement avec Innopraktika dans le cadre des Olympiades russes d'agrogénétique, Innagrika. Ces trois dernières années, le nombre d'inscriptions est passé de 3.000 à 24.000. Le lancement du programme de modernisation des écoles d'agriculture (Agroprofessionalitet) est prévu pour 2026. Elle estime que ce programme encourage les grandes universités agricoles à développer leurs projets scientifiques et pédagogiques, en les intégrant à la résolution de problèmes concrets rencontrés par les entreprises. Selon Andreï Bezroukov, président de l'Association pour l'exportation de la souveraineté technologique et professeur au département d'analyse appliquée des problèmes internationaux de l'université MGIMO, dans le système mondial qui se dessine sous nos yeux, le vainqueur sera celui qui proposera le modèle stratégique le plus efficace, alliant science, économie et culture. Le renforcement des liens entre la Russie et l'Indonésie illustre cette coopération équitable. Michael Jizhar, vice-président exécutif du groupe MODENA, a souligné les liens historiques entre l'Indonésie et l'URSS, qui ont largement contribué à la participation active actuelle du groupe MODENA à des projets communs avec des entreprises russes telles que Rosatom et FESCO. L'orateur a mis en lumière des axes de collaboration clés : le développement de l'énergie nucléaire, notamment les centrales nucléaires flottantes, la création d'infrastructures logistiques, la recherche pharmaceutique et les initiatives éducatives. Michael Jizhar a insisté sur la volonté de l'Indonésie d'acquérir sa souveraineté technologique et logistique, ainsi que sur le rôle de la Russie en tant que partenaire stratégique dans la construction d'un avenir multipolaire. Sergueï Novikov, directeur du Bureau exécutif présidentiel pour les projets publics, participait également au congrès. Il estime que, lorsqu'on envisage l'avenir et le leadership technologique, il est essentiel de se rappeler que nous ne développons pas des secteurs industriels isolés, mais que nous préparons l'avenir du pays, en façonnant les individus, les communautés et le socle culturel sur lequel reposent la science, les entreprises et l'État.Alexeï Goreslavski, PDG de l'Institut pour le développement d'Internet (IRI), estime que le secteur des contenus numériques – des projets audiovisuels aux jeux vidéo en passant par les neurotechnologies – illustre particulièrement bien l'imbrication des sciences, des affaires et de la culture, et l'importance d'atteindre la souveraineté technologique dans chacun de ces domaines.En conclusion, Andreï Foursenko, conseiller du Président de la Fédération de Russie, a fait remarquer qu'à l'ère de la "post-vérité", la présentation émotionnelle de l'information prime souvent sur sa crédibilité, fondée sur des valeurs solides. Cela s'applique à tous les domaines, y compris la science, et peut s'avérer extrêmement dangereux. La seule défense réside dans la réputation des acteurs clés, principaux garants des valeurs. Le défi pour le système éducatif est de savoir s'il est possible de former de telles personnes "réputées" et si elles sauront inspirer confiance. Une formation de base est essentielle à cet égard. Il faut enseigner aux individus la flexibilité et la recherche de solutions véritablement innovantes. Qu'est-ce qui rendra ces solutions compétitives? ​​Une vision stratégique et une capacité d'anticipation à long terme, selon l'intervenant. "Sans éducation, aucune compétence n'est efficace. Il est essentiel que les futurs leaders d'opinion comprennent la responsabilité de leur réputation et résistent à l'idéologie post-vérité".Par conséquent, les objectifs d'avenir d'un étudiant doivent être en phase avec ceux du pays.Ainsi, l'interaction entre science, économie et culture devient le socle de la croissance économique du pays et du développement des partenariats internationaux. "Que le leadership technologique soit imprégné d'une profonde identité russe!", a conclu Natalia Popova.

