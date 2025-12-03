https://fr.sputniknews.africa/20251203/la-visite-de-witkoff-est-un-nouveau-pas-supplementaire-en-direction-de-la-paix-1081094818.html
Steve Witkoff s'est rendu à Moscou pour rencontrer le Président russe Vladimir Poutine. Pour Sputnik Afrique, l'analyste français Xavier Moreau, fondateur du... 03.12.2025
"Pour lui, par rapport à sa vision des choses, si jamais il y a un accord qui est obtenu entre Washington et Moscou, ça va développer des tas d'autres coopérations dans le domaine, par exemple, de l'exploitation de l'Arctique, du passage par la route maritime du Nord, des tas de choses sur lesquelles Washington et Moscou vont pouvoir collaborer. Et Dmitriev a bien l'intention d'être un des acteurs de cette future coopération", a-t-il estimé sur les propos de Kirill Dmitriev par rapport à la paix en Ukraine. Retrouvez également dans cette émission: -Mamadou Diouf, président du comité de commémoration, à l'occasion de l'anniversaire du massacre de Thiaroye. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
Steve Witkoff s'est rendu à Moscou pour rencontrer le Président russe Vladimir Poutine. Pour Sputnik Afrique, l'analyste français Xavier Moreau, fondateur du centre d'études géostratégiques Stratpol, est revenu sur les enjeux de cette visite.
"Witkoff c'est l'homme de la paix, c'est l'homme que Trump a envoyé pour résoudre le problème avec Israël, avec l'Iran. Donc c'est quelqu'un sur lequel Trump sait qu'il peut s'appuyer et qui est compétent. Et en plus, on sait qu'il nourrit de bonnes relations avec Vladimir Poutine, ce qui est une bonne chose pour parvenir à un compromis. Donc voilà, effectivement la visite de Witkoff est un nouveau pas supplémentaire en direction de la paix", a déclaré M.Moreau au micro de Zone de Contact.
Retrouvez également dans cette émission:
-Mamadou Diouf, président du comité de commémoration, à l'occasion de l'anniversaire du massacre de Thiaroye.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact