"La visite de Witkoff est un nouveau pas supplémentaire en direction de la paix"

Steve Witkoff s'est rendu à Moscou pour rencontrer le Président russe Vladimir Poutine. Pour Sputnik Afrique, l'analyste français Xavier Moreau, fondateur du... 03.12.2025, Sputnik Afrique

"Pour lui, par rapport à sa vision des choses, si jamais il y a un accord qui est obtenu entre Washington et Moscou, ça va développer des tas d'autres coopérations dans le domaine, par exemple, de l'exploitation de l'Arctique, du passage par la route maritime du Nord, des tas de choses sur lesquelles Washington et Moscou vont pouvoir collaborer. Et Dmitriev a bien l'intention d'être un des acteurs de cette future coopération", a-t-il estimé sur les propos de Kirill Dmitriev par rapport à la paix en Ukraine. Retrouvez également dans cette émission: -Mamadou Diouf, président du comité de commémoration, à l'occasion de l'anniversaire du massacre de Thiaroye. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

