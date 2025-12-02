https://fr.sputniknews.africa/20251202/regler-ce-conflit-serait-pour-les-etats-unis-un-moyen-de-se-desengager-des-affaires-europeennes-1081056597.html
"Régler ce conflit serait pour les États-Unis un moyen de se désengager des affaires européennes"
"Régler ce conflit serait pour les États-Unis un moyen de se désengager des affaires européennes"
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Gilles-Emmanuel Jacquet, vice-président de l’Institut international de recherches pour la paix, analyse le plan de... 02.12.2025, Sputnik Afrique
"Régler ce conflit serait pour les États-Unis un moyen de se désengager des affaires européennes"
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Gilles-Emmanuel Jacquet, vice-président de l’Institut international de recherches pour la paix, analyse le plan de paix US pour la résolution du conflit en Ukraine. "Accepter la condition russe de ne pas intégrer Kiev à l’Otan serait un camouflet pour Washington".
"Le plan en 28 points proposé par Donald Trump répond à son ambition affichée d’être un ‘faiseur de paix’ et de régler rapidement le conflit en Ukraine, comme il l’avait déclaré à plusieurs reprises. Mais cet objectif est en fait bien plus difficile à atteindre et, depuis, il l’a reconnu", affirme à Radio Sputnik Afrique Gilles-Emmanuel Jacquet, politologue, vice-président de l’Institut international de recherches pour la paix (GIPRI), à Genève, et enseignant en relations internationales.Il explique la réaction des dirigeants de l’UE: "Le plan de Donald Trump et sa manière de procéder en mettant de côté l’UE place cette dernière dans une situation très inconfortable et moins favorable que celle des États-Unis. La présidente de la Commission Ursula von der Leyen et sa vice-présidente Kaja Kallas sont en désaccord avec le plan initial proposé par Donald Trump, car il ferait porter la charge financière principalement sur l’Union européenne".Dans le même sens, il ajoute que "l’accord est loin d’être finalisé, Witkoff devra encore s’entendre avec la partie russe prochainement à Moscou, et il n’est pas impossible qu’en cas d’échec, Donald Trump en rende responsable l’UE ou certains pays européens".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
"Régler ce conflit serait pour les États-Unis un moyen de se désengager des affaires européennes"
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Gilles-Emmanuel Jacquet, vice-président de l’Institut international de recherches pour la paix, analyse le plan de paix US pour la résolution du conflit en Ukraine. "Accepter la condition russe de ne pas intégrer Kiev à l’Otan serait un camouflet pour Washington".
"Le plan en 28 points
proposé par Donald Trump répond à son ambition affichée d’être un ‘faiseur de paix’ et de régler rapidement le conflit en Ukraine, comme il l’avait déclaré à plusieurs reprises. Mais cet objectif est en fait bien plus difficile à atteindre et, depuis, il l’a reconnu", affirme à Radio Sputnik Afrique Gilles-Emmanuel Jacquet, politologue, vice-président de l’Institut international de recherches pour la paix (GIPRI), à Genève, et enseignant en relations internationales.
Et d’ajouter: "Régler le conflit en Ukraine serait pour les États-Unis un moyen de se désengager des affaires européennes et d’en confier la gestion à l’Otan, afin de se concentrer sur d’autres régions du monde comme l’Asie, et également pour Trump de respecter ses promesses électorales face à une partie de son électorat ‘MAGA’ qui devient de plus en plus critique. Accepter la condition russe de ne pas intégrer l’Ukraine à l’Otan serait un camouflet pour Washington eu égard à tous ses efforts déployés depuis l’indépendance du pays en 1991, et de même pour l’Otan dont les derniers secrétaires généraux n’ont cessé de réaffirmer la politique de la ‘porte ouverte’ et la possibilité d’une future adhésion ukrainienne".
Il explique la réaction des dirigeants de l’UE
: "Le plan de Donald Trump et sa manière de procéder en mettant de côté l’UE place cette dernière dans une situation très inconfortable et moins favorable que celle des États-Unis. La présidente de la Commission Ursula von der Leyen et sa vice-présidente Kaja Kallas sont en désaccord avec le plan initial proposé par Donald Trump, car il ferait porter la charge financière principalement sur l’Union européenne".
Dans le même sens, il ajoute que "l’accord est loin d’être finalisé, Witkoff devra encore s’entendre avec la partie russe prochainement à Moscou, et il n’est pas impossible qu’en cas d’échec, Donald Trump en rende responsable l’UE ou certains pays européens".
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify