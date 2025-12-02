https://fr.sputniknews.africa/20251202/regler-ce-conflit-serait-pour-les-etats-unis-un-moyen-de-se-desengager-des-affaires-europeennes-1081056597.html

"Régler ce conflit serait pour les États-Unis un moyen de se désengager des affaires européennes"

"Régler ce conflit serait pour les États-Unis un moyen de se désengager des affaires européennes"

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Gilles-Emmanuel Jacquet, vice-président de l’Institut international de recherches pour la paix, analyse le plan de... 02.12.2025, Sputnik Afrique

2025-12-02T14:01+0100

2025-12-02T14:01+0100

2025-12-02T14:01+0100

afrique en marche

podcasts

conflit ukrainien

otan

russie

donald trump

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/02/1081061112_0:199:2931:1848_1920x0_80_0_0_ca43cbf8fe18e412d586249f44a64f0e.jpg

"Régler ce conflit serait pour les États-Unis un moyen de se désengager des affaires européennes" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Gilles-Emmanuel Jacquet, vice-président de l’Institut international de recherches pour la paix, analyse le plan de paix US pour la résolution du conflit en Ukraine. "Accepter la condition russe de ne pas intégrer Kiev à l’Otan serait un camouflet pour Washington".

"Le plan en 28 points proposé par Donald Trump répond à son ambition affichée d’être un ‘faiseur de paix’ et de régler rapidement le conflit en Ukraine, comme il l’avait déclaré à plusieurs reprises. Mais cet objectif est en fait bien plus difficile à atteindre et, depuis, il l’a reconnu", affirme à Radio Sputnik Afrique Gilles-Emmanuel Jacquet, politologue, vice-président de l’Institut international de recherches pour la paix (GIPRI), à Genève, et enseignant en relations internationales.Il explique la réaction des dirigeants de l’UE: "Le plan de Donald Trump et sa manière de procéder en mettant de côté l’UE place cette dernière dans une situation très inconfortable et moins favorable que celle des États-Unis. La présidente de la Commission Ursula von der Leyen et sa vice-présidente Kaja Kallas sont en désaccord avec le plan initial proposé par Donald Trump, car il ferait porter la charge financière principalement sur l’Union européenne".Dans le même sens, il ajoute que "l’accord est loin d’être finalisé, Witkoff devra encore s’entendre avec la partie russe prochainement à Moscou, et il n’est pas impossible qu’en cas d’échec, Donald Trump en rende responsable l’UE ou certains pays européens".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, conflit ukrainien, otan, russie, donald trump, аудио