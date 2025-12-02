https://fr.sputniknews.africa/20251202/le-regime-tentera-de-faire-taire-les-voix-indesirables-en-france--1080939621.html
"Le régime tentera de faire taire" les voix indésirables en France
Dans cet épisode de Zone de Contact, Laurent Brayard, journaliste français indépendant, explique la menace planant sur la liberté d'expression en France. 02.12.2025, Sputnik Afrique
"Le régime tentera de faire taire" les voix indésirables en France
Dans cet épisode de Zone de Contact, Laurent Brayard, journaliste français indépendant, explique la menace planant sur la liberté d'expression en France.
C'est ainsi qu'il a commenté au micro de Zone de Contact le post de Pavel Durov, fondateur de Telegram, qui avait jugé "plausibles" les informations liant la France au meurtre de l’Américain Charlie Kirk.Durov avait notamment rappelé que le défunt avait proposé que les États-Unis imposent des droits de douane de 300% sur les produits français dans le but d’obtenir l'abandon des charges retenues contre le père de Telegram.Retrouvez également dans cette émission:- Abdourahamane Oumarou, président d'Urgences panafricanistes Niger, sur le 80e anniversaire du Congrès panafricain;- Nikolaï Danilov, porte-parole de l'ambassade russe en Guinée-Bissau, sur le coup d'État qui y a eu lieu.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
10:44 02.12.2025 (Mis à jour: 10:52 02.12.2025)
C'est ainsi qu'il a commenté au micro de Zone de Contact le post de Pavel Durov, fondateur de Telegram, qui avait jugé "plausibles" les informations liant la France au meurtre de l’Américain Charlie Kirk.
Durov avait notamment rappelé que le défunt avait proposé que les États-Unis imposent des droits de douane de 300% sur les produits français dans le but d’obtenir l'abandon des charges retenues contre le père de Telegram.
M.Brayard affirme: "La liberté d’expression s’érode dans l'Hexagone, muselée par un paysage médiatique de plus en plus contrôlé". Il évoque aussi "la possible mise en danger de Xavier Poussard" qui, à l'instar de l'influenceuse américaine Candace Owens, avait, dans ses articles aussi bien que dans son livre, relayé l’hypothèse selon laquelle Brigitte Macron serait une femme transgenre.
Retrouvez également dans cette émission:
- Abdourahamane Oumarou, président d'Urgences panafricanistes Niger, sur le 80e anniversaire du Congrès panafricain
;
- Nikolaï Danilov, porte-parole de l'ambassade russe en Guinée-Bissau, sur le coup d'État qui y a eu lieu.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact