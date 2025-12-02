La Russie espère une visite fructueuse de Poutine en Inde - Kremlin

https://fr.sputniknews.africa/20251202/la-russie-espere-une-visite-fructueuse-de-poutine-en-inde---kremlin-1081048855.html
Un important ensemble de documents devrait être signé lors de la visite de Poutine en Inde, prévue les 4 et 5 décembre, a déclaré le porte-parole de la présidence russe.
Le Kremlin estime que la question des tarifs douaniers américains demeure une question bilatérale entre les États-Unis et l'Inde, a souligné Dmitri Peskov ce 2 décembre lors d'un point de presse organisé par Sputnik India pour les médias indiens. Autres points clés sur les relations Russie-Inde:
Le Kremlin estime que la question des tarifs douaniers américains demeure une question bilatérale entre les États-Unis et l'Inde, a souligné Dmitri Peskov ce 2 décembre lors d'un point de presse organisé par Sputnik India pour les médias indiens.
Autres points clés sur les relations Russie-Inde:
La Russie souhaite développer ses relations bilatérales avec l'Inde sans ingérence extérieure.
Moscou et New Delhi étudient la possibilité d'accroître les exportations indiennes vers la Russie.
Il est difficile de surestimer la coopération entre la Russie et l'Inde dans le secteur de la défense.