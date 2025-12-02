https://fr.sputniknews.africa/20251202/la-russie-espere-une-visite-fructueuse-de-poutine-en-inde---kremlin-1081048855.html

La Russie espère une visite fructueuse de Poutine en Inde - Kremlin

Un important ensemble de documents devrait être signé lors de la visite de Poutine en Inde, prévue les 4 et 5 décembre, a déclaré le porte-parole de la... 02.12.2025, Sputnik Afrique

Le Kremlin estime que la question des tarifs douaniers américains demeure une question bilatérale entre les États-Unis et l'Inde, a souligné Dmitri Peskov ce 2 décembre lors d'un point de presse organisé par Sputnik India pour les médias indiens. Autres points clés sur les relations Russie-Inde:

