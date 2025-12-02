Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20251202/la-russie-espere-une-visite-fructueuse-de-poutine-en-inde---kremlin-1081048855.html
La Russie espère une visite fructueuse de Poutine en Inde - Kremlin
La Russie espère une visite fructueuse de Poutine en Inde - Kremlin
Sputnik Afrique
Un important ensemble de documents devrait être signé lors de la visite de Poutine en Inde, prévue les 4 et 5 décembre, a déclaré le porte-parole de la... 02.12.2025, Sputnik Afrique
2025-12-02T09:53+0100
2025-12-02T09:53+0100
russie
inde
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/02/1081048679_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_f5febcb7a6b928c65f4264f4b4b90b88.jpg
Le Kremlin estime que la question des tarifs douaniers américains demeure une question bilatérale entre les États-Unis et l'Inde, a souligné Dmitri Peskov ce 2 décembre lors d'un point de presse organisé par Sputnik India pour les médias indiens. Autres points clés sur les relations Russie-Inde:
russie
inde
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/02/1081048679_160:0:1121:721_1920x0_80_0_0_732129e361dceb03bf30577ba3238e29.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
russie, inde
russie, inde

La Russie espère une visite fructueuse de Poutine en Inde - Kremlin

09:53 02.12.2025
© SputnikDmitri Peskov, le 2 décembre lors d'un point de presse organisé par Sputnik India pour les médias indiens.
Dmitri Peskov, le 2 décembre lors d'un point de presse organisé par Sputnik India pour les médias indiens. - Sputnik Afrique, 1920, 02.12.2025
© Sputnik
S'abonner
Un important ensemble de documents devrait être signé lors de la visite de Poutine en Inde, prévue les 4 et 5 décembre, a déclaré le porte-parole de la présidence russe.
Le Kremlin estime que la question des tarifs douaniers américains demeure une question bilatérale entre les États-Unis et l'Inde, a souligné Dmitri Peskov ce 2 décembre lors d'un point de presse organisé par Sputnik India pour les médias indiens.
Autres points clés sur les relations Russie-Inde:
La Russie souhaite développer ses relations bilatérales avec l'Inde sans ingérence extérieure.
Moscou et New Delhi étudient la possibilité d'accroître les exportations indiennes vers la Russie.
Il est difficile de surestimer la coopération entre la Russie et l'Inde dans le secteur de la défense.
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала