La Journée d'hommage aux victimes de la colonisation pourrait être fixée au 30 novembre
© AP Photo / Rafael YaghobzadehLa statue d'Hubert Lyautey, qui a servi au Maroc, en Algérie, à Madagascar et en Indochine sous contrôle français, est recouverte de peinture rouge le lundi 22 juin 2020. Deux statues liées à l'époque coloniale française ont été recouvertes de graffitis lundi, dans le cadre d'un mouvement mondial visant à démolir les monuments dédiés à des personnalités liées à l'esclavage ou au colonialisme. (AP Photo/Rafael Yaghobzadeh)
© AP Photo / Rafael Yaghobzadeh
S'abonner
La Déclaration d'Alger rendue publique à l'issue des travaux de la Conférence internationale sur les crimes coloniaux en Afrique, a appelé à la proclamation de la journée du 30 novembre "Journée africaine d’hommage aux martyrs et victimes de la traite transatlantique, de la colonisation et de l’apartheid".
Cela est basée sur une proposition faite par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.
Les participants à la conférence organisée à Alger, dimanche et lundi, ont affirmé s'appuyer sur la proposition du président de la République, "visant à instituer une Journée africaine d’hommage aux martyrs et victimes de la traite transatlantique, de la colonisation et de l’apartheid", en suggérant "le 30 novembre, jour d’ouverture de la Conférence d’Alger, comme date de cette commémoration".
"La Déclaration d’Alger est une étape essentielle vers la reconnaissance des crimes du colonialisme et constitue un moyen pratique pour doter l’Afrique d’instruments durables de mémoire, de vérité, de justice et de réparation pour un avenir juste, prospère et digne aux générations futures", note le texte.
Lors du sommet de l'Union africaine tenu en février dernier à Addis-Abeba, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait proposé la consécration d'une journée en hommage aux victimes de la colonisation et de l'apartheid.
La Déclaration d'Alger sera soumise à la 39ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA en février 2026 pour approbation en tant que "première étape continentale vers la criminalisation du colonialisme dans toutes ses formes et la poursuite d’une justice réparatrice", précisent les signataires du document.
La Conférence internationale sur les crimes coloniaux en Afrique, événement d'envergure continentale, fait suite à la décision du sommet de l'Union africaine (UA), adoptée en février 2025, laquelle a endossé l'initiative du président de la République, d'organiser en Algérie une conférence dédiée à la célébration et à la mise en œuvre du thème de l'année 2025 : "Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers les réparations".