https://fr.sputniknews.africa/20251202/la-journee-dhommage-aux-victimes-de-la-colonisation-pourrait-etre-fixee-au-30-novembre-1081042361.html

La Journée d'hommage aux victimes de la colonisation pourrait être fixée au 30 novembre

La Journée d'hommage aux victimes de la colonisation pourrait être fixée au 30 novembre

Sputnik Afrique

La Déclaration d'Alger rendue publique à l'issue des travaux de la Conférence internationale sur les crimes coloniaux en Afrique, a appelé à la proclamation de... 02.12.2025, Sputnik Afrique

2025-12-02T06:48+0100

2025-12-02T06:48+0100

2025-12-02T06:48+0100

alger

colonialisme

afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/07/02/1074953446_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_1cc5e0bef2cbf1e01e6963579fc6dc4d.jpg

Cela est basée sur une proposition faite par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.Les participants à la conférence organisée à Alger, dimanche et lundi, ont affirmé s'appuyer sur la proposition du président de la République, "visant à instituer une Journée africaine d’hommage aux martyrs et victimes de la traite transatlantique, de la colonisation et de l’apartheid", en suggérant "le 30 novembre, jour d’ouverture de la Conférence d’Alger, comme date de cette commémoration". Lors du sommet de l'Union africaine tenu en février dernier à Addis-Abeba, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait proposé la consécration d'une journée en hommage aux victimes de la colonisation et de l'apartheid.La Déclaration d'Alger sera soumise à la 39ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA en février 2026 pour approbation en tant que "première étape continentale vers la criminalisation du colonialisme dans toutes ses formes et la poursuite d’une justice réparatrice", précisent les signataires du document. La Conférence internationale sur les crimes coloniaux en Afrique, événement d'envergure continentale, fait suite à la décision du sommet de l'Union africaine (UA), adoptée en février 2025, laquelle a endossé l'initiative du président de la République, d'organiser en Algérie une conférence dédiée à la célébration et à la mise en œuvre du thème de l'année 2025 : "Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers les réparations".

alger

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

alger, colonialisme, afrique