Guinée Bissau: "Un pays qui a été en proie à des déstabilisations liées à sa position"

Un coup d'État est survenu récemment en Guinée-Bissau, pays d'Afrique de l'Ouest. Pour Sputnik Afrique, Cheikh Sadibou Ndiaye, expert en relations... 02.12.2025, Sputnik Afrique

"Il faudrait beaucoup de réformes institutionnelles. Tout d'abord, clarifier le régime politique: le régime présidentiel ou le régime parlementaire", a-t-il ajouté sur les réformes à mener en Guinée-Bissau. Retrouvez également dans cette émission: -Soro Mariam, commerçante ivoirienne, et Kouame Honorée Ghislaine, directrice du programme ivoirien de lutte contre les violences faites aux femmes, sur la 35e édition des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

