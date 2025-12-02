https://fr.sputniknews.africa/20251202/guinee-bissau-un-pays-qui-a-ete-en-proie-a-des-destabilisations-liees-a-sa-position-1081061333.html
Guinée Bissau: "Un pays qui a été en proie à des déstabilisations liées à sa position"
Guinée Bissau: "Un pays qui a été en proie à des déstabilisations liées à sa position"
Un coup d'État est survenu récemment en Guinée-Bissau, pays d'Afrique de l'Ouest. Pour Sputnik Afrique, Cheikh Sadibou Ndiaye, expert en relations... 02.12.2025, Sputnik Afrique
2025-12-02T14:04+0100
2025-12-02T14:04+0100
2025-12-02T14:04+0100
guinée-bissau
communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)
Guinée Bissau: "Un pays qui a été en proie à des déstabilisations liées à sa position"
Guinée Bissau: "Un pays qui a été en proie à des déstabilisations liées à sa position"
"Il faudrait beaucoup de réformes institutionnelles. Tout d'abord, clarifier le régime politique: le régime présidentiel ou le régime parlementaire", a-t-il ajouté sur les réformes à mener en Guinée-Bissau. Retrouvez également dans cette émission: -Soro Mariam, commerçante ivoirienne, et Kouame Honorée Ghislaine, directrice du programme ivoirien de lutte contre les violences faites aux femmes, sur la 35e édition des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles.
guinée-bissau
Guinée Bissau: "Un pays qui a été en proie à des déstabilisations liées à sa position"
Un coup d'État est survenu récemment en Guinée-Bissau, pays d'Afrique de l'Ouest. Pour Sputnik Afrique, Cheikh Sadibou Ndiaye, expert en relations internationales, fait le point sur la situation dans le pays.
"C'est une situation qui mérite d'avoir une lecture géostratégique et géopolitique. Parce que ce pays, depuis fort longtemps, a connu des déstabilisations. Je veux parler, en l'occurrence, de la période des indépendances. La Guinée est une ancienne colonie portugaise qui a eu son indépendance dans les années 70-74. C'est un pays qui a été en proie à des déstabilisations liées à sa position, mais aussi à un manque de politique sécuritaire qui a conduit ce pays à connaître beaucoup de coups d'État successifs", a déclaré M.Ndiaye.
"Il faudrait beaucoup de réformes institutionnelles. Tout d'abord, clarifier le régime politique: le régime présidentiel
ou le régime parlementaire", a-t-il ajouté sur les réformes à mener en Guinée-Bissau.
Retrouvez également dans cette émission:
-Soro Mariam, commerçante ivoirienne, et Kouame Honorée Ghislaine, directrice du programme ivoirien de lutte contre les violences faites aux femmes, sur la 35e édition des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact